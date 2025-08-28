Спасатели ПСС СО приняли участие в ночных пожарно-тактических учениях на станции метро

141

В Самаре 28 августа спасатели Поисково-спасательного отряда Самарской области принимали участие в ночных пожарно-тактических учениях на станции метро.

Цель проведения учений - проверка готовности к ликвидации ЧС природного и техногенного характера. Во время проведения учений отрабатывались взаимодействие всех подразделений экстренных служб.

По легенде учений, на одной из станций Самарского метро возник пожар. Задача спасателей заключалась в ликвидации условного пожара и спасение людей.

Все подразделения с поставленной задачей справились успешно, сообщает пресс-служба ПСС СО.

Фото: пресс-служба ПСС СО