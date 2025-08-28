Я нашел ошибку
В следующем туре "Локомотив" и "Акрон" сыграют между собой в Самаре 16 сентября.
"Акрон" проиграл "Локомотиву" в матче Кубка России - 0:2
По легенде учений, на одной из станций Самарского метро возник пожар.
Спасатели ПСС СО приняли участие в ночных пожарно-тактических учениях на станции метро
Осень — это не только пора ярких красок и уютных вечеров, но и время повышенной нагрузки на организм.
Эксперты назвали недостающие человеку витамины осенью
Анатолию Чижову звание присвоено посмертно.
 Владимиру Василенко и Анатолию Чижову присвоено звание «Почетный гражданин городского округа Самара»
В Самаре ночью +8, +10°С, днем +21, +23°С.
29 августа в регионе без осадков, до +24°С
Она подозревается в незаконном разглашении сведений, составляющих налоговую тайну.
В Тольятти возбуждено уголовное дело в отношении бывшего налогового инспектора
Регулярные занятия спортом могут укрепляют физическое здоровье, улучшают когнитивные функции, являются важной составляющей психического благополучия.
Самарский врач-психиатр-нарколог: как активные виды спорта влияют на психическое здоровье
️За его плечами значительный боевой опыт и помощь в особых условиях. 28 августа - День военного врача.
Врач-рентгенолог Кинельской больницы 2,5 года спасал бойцов на СВО
Спасатели ПСС СО приняли участие в ночных пожарно-тактических учениях на станции метро

28 августа 2025 21:50
141
По легенде учений, на одной из станций Самарского метро возник пожар.

В Самаре 28 августа спасатели Поисково-спасательного отряда Самарской области принимали участие в ночных пожарно-тактических учениях на станции метро.

Цель проведения учений - проверка готовности к ликвидации ЧС природного и техногенного характера. Во время проведения учений отрабатывались взаимодействие всех подразделений экстренных служб.

По легенде учений, на одной из станций Самарского метро возник пожар. Задача спасателей заключалась в ликвидации условного пожара и спасение людей.

Все подразделения с поставленной задачей справились успешно, сообщает пресс-служба ПСС СО.

 

Фото:  пресс-служба ПСС СО

 

