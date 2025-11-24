Спасатели провели урок безопасности в академии Наяновой

152

24 ноября спасатели Поисково-спасательного подразделения «Центральная» провели в «Академия для одаренных детей (Наяновой)» открытый урок по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности».

Актуальность проведения урока вызвана социальной значимостью мероприятий направленных на обеспечение безопасности детей в повседневной жизни и в условиях ЧС.

Занятия с учениками вторых и третьих классов проводилось с целью формирования культуры безопасности жизнедеятельности подрастающего поколения и основам безопасного поведения в различных ситуациях.

Учащихся познакомили с профессией спасатель. Ребятам рассказали о действиях при возгорании бытовой техники дома и правилах поведения на улице. Как правильно оказывать первую помощь пострадавшему. С наступлением заморозков были затронуты опасности тонкого льда на водных объектах. В конце урока спасатели ответили на вопросы учащихся по теме занятия, сообщает пресс-служба ПСС СО.

Фото: пресс-служба ПСС СО