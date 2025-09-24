Спасатели Поисково-спасательного отряда регионе приняли участие в комплексных пожарно-тактических учениях

142

24 сентября спасатели Поисково-спасательного отряда Самарской области принимали участие в комплексных пожарно-тактических учениях по отработке вопросов взаимодействия и слаженности действий при ликвидации условного пожара в многоэтажном здании.

В рамках учений были задействованы силы и средства территориальной и функциональных подсистем Самарской области единой государственной системы предупреждения и и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Задача, поставленная службе, заключалась в поиске и эвакуации пострадавших с территории возгорания.

Спасателями была проведена эвакуация на носилках условного пострадавшего в бессознательном состоянии со второго этажа здания для передачи медикам Центра медицины катастроф.

Спасательный отряд с поставленной задачей справился и показал готовность принимать участие в реальных ликвидациях последствий техногенного характера, сообщает пресс-служба ПСС СО.

Фото: пресс-служба ПСС СО