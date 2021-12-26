Спасатели назвали самые опасные новогодние развлечения

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Самым опасным развлечением в новогоднюю ночь является использование неисправных гирлянд, декоративных свечей и пиротехники. Об этом 26 декабря рассказал заместитель руководителя столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности (ГОЧСиПБ) Андрей Иванов.

«В период новогодних праздников причиной пожара могут стать оставленные без присмотра зажженные декоративные свечи, елочные гирлянды, неисправные световые приборы. Пиротехника, которая используется активно в эти дни, также имеет высокую пожароопасность», — сказал он «РИА Новости».

По словам эксперта, более 70% от общего количества пожаров в Москве происходит в жилом секторе, и основной причиной является неосторожное обращение с огнем.

Еще одной распространенной причиной возгораний является перегрузка электросетей из-за оставленных без внимания обогревательных приборов.

Говоря о том, как обезопасить себя от подобных происшествий, Иванов посоветовал купить огнетушитель и установить в квартире дымовой датчик. Кроме того, в помещении не нужно жечь пиротехнику, а домашние бенгальские свечи стоит использовать вдали от штор и легковоспламеняемых материалов.

Эксперт напомнил, что пиротехникой можно пользоваться лишь на расстоянии от жилых домов и общественных пространств. Также при покупке пиротехники необходимо попросить сертификат соответствия, указал он.

Иванов подчеркнул, что для запуска фейерверков нельзя выходить на городские водоемы: даже при устоявшихся минусовых температурах лед в некоторых местах может быть очень слабым.

Ранее, 23 декабря, вице-президент Московской пиротехнической ассоциации Виктор Самошин рассказал, что пиротехнику следует покупать лишь в проверенных специализированных магазинах. Также он добавил, что при использовании пиротехники важно действовать в соответствии с инструкцией. В этой связи Самошин напомнил, что в России существует строгая система сертификации фейерверков, сообщают "Известия".