Горячая линия по вопросам неиспользования земельных участков приглашает самарцев
Самарцы рассказали, как часто посещают библиотеки
Около магазина в Тольятти украли велосипед стоимостью более 36 тысяч рублей
Совсем недавно завершился Всероссийский конкурс МВД России «Народный участковый-2025»
Каждый пятый родитель из Самары хочет, чтобы ребенок стал программистом
В Елховском районе госавтоинспекторы провели рейд «Тахограф»
Сызранец после отбытия наказания за оборот наркотиков продолжил вести противоправную деятельность
Продажи сигарет в России снизились за год на 23%
Совсем недавно завершился Всероссийский конкурс МВД России «Народный участковый-2025»

17 ноября 2025 10:10
69
Совсем недавно завершился Всероссийский конкурс МВД России «Народный участковый-2025», который объединил участковых уполномоченных полиции из самых разных уголков России.

Напомним, что в Самарском регионе победителями районного этапа соревнований стали трое представителей подразделения участковых уполномоченных полиции: из города Самары - подполковник полиции Сергей Пожаров, Жигулевска - старший лейтенант полиции Сергей Смирнов и Сызрани - лейтенант полиции Александра Кокорина. Сергей Пожаров, ставший победителем регионального этапа Всероссийского конкурса «Народный участковый-2025», продолжил соревнование на федеральном уровне, главная цель которого не победа, а возможность рассказать о самом народном подразделении полиции. Все участники нашли отклики в сердцах жителей региона, которые поддерживали участковых уполномоченных полиции на протяжении всех этапов соревнования.

Все трое участников конкурса стали почётными гостями различных встреч с жителями региона, которые активно освещались в СМИ. Полицейские рассказывали о своей службе, учебе, делились профессиональными достижениями  и примерами из практики.

Подполковник полиции Сергей Пожаров связал свою судьбу с МВД после прохождения срочной службы в танковой дивизии, в должности командира батареи артиллерийского самоходного полка. Демобилизовался в звании старшего лейтенанта и в 2005 году поступил на службу в органы внутренних дел.

У Сергея Пожарова  остались самые добрые впечатления об участии в конкурсе.  По словам подполковника полиции, он вначале не планировал соревноваться и не ожидал, что станет одним из народных любимцев и за него проголосуют тысячи человек.

 «Я считаю, что самым главным профессиональным достижением является доверие жителей обслуживаемого участка, установление взаимопонимания с ними, что позволяет решать задачи в служебной деятельности по раскрытию преступлений и проведении профилактических мероприятий», - констатирует Сергей Пожаров.

По словам участкового уполномоченного полиции Отдела МВД России по городу Жигулевску старшего лейтенанта полиции Сергея Смирнова, он еще со школьных лет мечтал стать офицером и служить Отечеству.

«Участие в профессиональном конкурсе дало массу впечатлений, а самое главное - мотивацию на достижение новых вершин. Очень полезным был опыт общения с представителями СМИ», - говорит Сергей Смирнов.

Участковый уполномоченный Отдела полиции по Сызранскому району МУ МВД России «Сызранское» лейтенант полиции Александра Кокорина является продолжателем династии участковых – её папа 18 лет служил в должности помощника участкового в родном селе. У сотрудницы остались только положительные впечатления о конкурсе. По словам Александры Кокориной: «Участие в таком масштабном мероприятии – это безусловно интересный и полезный опыт. Считаю, что соревнование было бы невозможным без доверия граждан к участковым уполномоченным полиции. Хочу поблагодарить родных, коллег, всех  жителей и гостей региона, кто поверил в меня и отдал свои голоса».

