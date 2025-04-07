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Современный спортзал для ветеранов СВО открылся в Елховке благодаря инициативе участника «Школы героев»

7 апреля 2025 20:40
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Спортивный зал уже стал популярным местом среди жителей не только Елховки, но и соседних населённых пунктов.

В Елховке появился новый спортивный зал, оборудованный для нужд ветеранов специальной военной операции. Инициатором проекта выступил местный житель, ветеран СВО Герман Бурцев.

Герман отправился на защиту Родины в самом начале специальной военной операции – в феврале 2022 года. При выполнении боевого задания получил тяжелое ранение ноги. За самоотверженность и отвагу, проявленные в ходе спецоперации, был награжден Орденом мужества.

Вернувшись на гражданку, Герман активно участвует в жизни и развитии родного села. Чтобы получить новые навыки и компетенции для реализации своих инициатив, боец принял решение присоединиться к региональной программе «Школа героев». Этот проект, инициированный губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым, является продолжением президентской программы «Время героев» и позволяет участникам СВО осваивать новые навыки в сфере управления. «Школа героев» помогла Герману реализовать свой социально значимый проект.

«Моя идея заключалась в том, чтобы модернизировать спортзал. Многие ребята, вернувшиеся с фронта, нуждаются в реабилитации, а молодежь активно интересуется спортом. Теперь у нас есть место, где можно и восстанавливаться, и тренироваться», — рассказывает герой.

Инициатива получила поддержку администрации Елховского района. На ремонт помещения и закупку специализированного оборудования были выделены средства. При выборе тренажёров учитывались особенности реабилитации ветеранов – чтобы не только помогатьподдерживать форму, но и восстанавливаться после травм.

«Мы детально обсуждали с Германом каждый тренажёр – он, как никто другой, понимает потребности ребят, вернувшихся с СВО. Сам получив ранение, он точно знал, какое оборудование необходимо», — рассказывает заместитель главы Елховского района по социальным вопросам Татьяна Беспалова.

Спортивный зал уже стал популярным местом среди жителей не только Елховки, но и соседних населённых пунктов. Среди посетителей – и подрастающее поколение, например, десятиклассник Михаил Филиппов. «Здесь появилось много новых тренажёров, теперь всем хватает места. Спорт помогает развивать выносливость, укрепляет характер – это важно в жизни», — поделился он.

Программа «Школа героев» — важный шаг в социализации бойцов, которые возвращаются в мирную жизнь и готовы стать частью команды, которая строит будущее региона. Первый поток стартовал в октябре 2024 года, и часть выпускников уже получила предложения о работе, а пятеро были назначены на должности в органах власти. Вскоре приступят к обучению участники второго потока программы – на обучение было подано свыше 600 заявок.

 

Фото:  freepik.com

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