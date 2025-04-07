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«Современное жостово»: в «ЗИМ Галерее» откроется выставка художника Филиппа Герасима

7 апреля 2025 16:22
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Одна из главных тем творчества художника – переосмысление традиционной жостовской росписи.

10 апреля в 19.00 в культурном центре «ЗИМ Галерея» состоится открытие выставки «Современное жостово» (12+) художника Филиппа Герасима.

Филипп Герасим родился в Тольятти. Окончил Школу искусств имени Г.В. Свиридова и кафедру дизайна Поволжского государственного университета сервиса. В 2019-м персональная выставка работ Герасима проходила в отделе современного искусства Тольяттинского художественного музея. Художник принимал участие в групповых выставках в самарских галереях «Виктория» и «Формограмма», Калужском музее изобразительных искусств, петербургском «Севкабель Порт» и других институциях. С 2019 года живет и работает в Санкт-Петербурге.

Одна из главных тем творчества художника – переосмысление традиционной жостовской росписи. Герасим интегрирует элементы русского народного художественного промысла в живописные произведения, соединяет их с геометричными и абстрактными формами, используя современные техники и технологии визуального искусства.

В 2025-м художник на время вернулся в родной город по семейным обстоятельствам, привезя домой избранные работы, выполненные в разных концах света. Они и вошли в экспозицию «Современное жостово». По этим произведениям можно проследить творческий путь Герасима: увлечение абстракцией, граффити и стрит-артом, первые опыты с жостовской росписью, попытка ее интеграции в современные работы и, наконец, экспериментальные интерпретации традиционной техники с авторским видением формы, цвета и ритма народных флористических мотивов.   

Отдельное направление творчества художника – картины, выполненные во время путешествий. На выставке представлен «Африканский пейзаж», изображающий горную местность в районе небольшой марокканской деревни.  

Герасим стремится актуализировать народное искусство.

– Если искусство создает для мира новые формы, которые он использует посредством дизайна, то современная жостовская роспись – это язык русской эстетики нового времени. Это направление, которое может задавать тренды, а не подчиняться им, – считает художник.
 

Желаемого он добивается в триптихе («Синее жостово», «Черное жостово», «Зеленое жостово»). Филипп создает экспрессивный фон, применяет комплиментарные человеческому глазу цвета, а в попытке создать объем усложняет технику, чтобы придать классическому жостовскому мазку легкости.

Выставка Филиппа Герасима продолжает серию проектов «ЗИМ Галереи», заново открывающих самарцам творчество местных художников, которые состоялись за пределами региона.

Выставка продлится до 4 мая. Вход свободный.

 

Фото:  «ЗИМ Галерея»

Теги: Самара

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