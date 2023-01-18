Совместные приемы граждан руководством ГУ МВД России по Самарской области и общественниками продолжаются

Я нашел ошибку
Главные новости:
На одном и том же водоеме можно встретить чередование льдов, которые при одинаковой толщине обладают различной прочностью и грузоподъемностью.
МЧС СО: почему опасно гулять по льду водоемов
Необходимость расселения людей из жилых зданий в связи со строительством новой станции метро продиктована, прежде всего, требованиями безопасности.
В Правительстве региона обсудили вопросы расселения граждан из зоны строительства метро «Театральная»
О том, с какими вопросами приходили коммерсанты и как решались их проблемы, уполномоченный доложил в рамках рабочей встречи.
Виктор Кудряшов провел рабочую встречу с уполномоченным по защите прав предпринимателей Эдуардом Харченко
До 25 января клиентам Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» необходимо передать данные индивидуальных счетчиков горячего водоснабжения.
Для клиентов «ЭнергосбыТ Плюс» открыты каналы передачи показаний приборов учета
Чекбокс - цифровой аналог подписи.
Чекбокс в два клика: серебро и бронза стали доступнее
В мероприятии участвуют спортсмены не только со всего региона, но и любители лыжного спорта из других субъектов РФ.
«Сокольи горы»: участие в соревнованиях могут принять спортсмены и любители лыжного спорта, имеющие допуск врача
В связи с работами на водоводе.
На Зубчаниновском шоссе в Самаре временно изменится схема движения транспорта
Ему назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы, с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
В Самаре вынесен приговор бывшему замначальника ИК-5 за взяточничество
Наверх
Самара  -11 °C, Тольятти  -9 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 68.66
0.37
EUR 74.26
0.43
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Доме офицеров состоится концерт сводного военного оркестра Самарского и Тоцкого гарнизонов
В Самарской области назвали победителей 2022 года в акции "Народное признание"
Зимний Грушинский фестиваль состоится в Самаре
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Совместные приемы граждан руководством ГУ МВД России по Самарской области и общественниками продолжаются

18 января 2023 13:36
384
Совместные приемы граждан руководством ГУ МВД России по Самарской области и общественниками продолжаются

19 января текущего года с 16.00 до 19.00 часов по адресу: Соколова 34 прием граждан проведет начальник ГУ МВД России по Самарской области генерал-лейтенант полиции Игорь Иванов. В приеме граждан примет участие председатель Общественного совета при ГУ МВД по Самарской области Александр Шахов.

С графиком приема граждан руководящим составом главка на январь 2023 года и номерами телефонов для записи на прием можно ознакомиться на официальном сайте ГУ МВД России по Самарской области: https://63.мвд.рф/citizens/graph

 

Теги: Акценты В центре внимания

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В ночь на Крещение: в Самаре на Полевом спуске организована купель
17 января 2023, 13:01
В ночь на Крещение: в Самаре на Полевом спуске организована купель
Специалисты обращают внимание горожан на запрет купания в несанкционированных местах. Общество
499
Началась замена социальных карт на Карту жителя Самарской области
16 января 2023, 13:00
Началась замена социальных карт на Карту жителя Самарской области
В течение 2023 года держатели социальных транспортных карт могут бесплатно заменить ее на Карту жителя Самарской области. Общество
2795
Во время работы Дмитрия Азарова в зоне СВО, в четверг ночью, на связь вышел военнослужащий из Самарской области.
13 января 2023, 21:55
Губернатор Дмитрий Азаров доставил на родную землю раненного бойца
Во время работы Дмитрия Азарова в зоне СВО, в четверг ночью, на связь вышел военнослужащий из Самарской области. Политика
1746
В центре внимания
Совместные приемы граждан руководством ГУ МВД России по Самарской области и общественниками продолжаются
18 января 2023  13:36
Совместные приемы граждан руководством ГУ МВД России по Самарской области и общественниками продолжаются
379
В Самаре подготовят купели для крещенских купаний
18 января 2023  11:11
В Самаре подготовят купели для крещенских купаний
243
В ночь на Крещение: в Самаре на Полевом спуске организована купель
17 января 2023  13:01
В ночь на Крещение: в Самаре на Полевом спуске организована купель
497
В Самарской области к празднику Крещения Господня оборудуют 75 купелей
17 января 2023  10:47
В Самарской области к празднику Крещения Господня оборудуют 75 купелей
407
АВТОВАЗ повысил цены на техническое обслуживание всех автомобилей LADA в начале 2023 года
17 января 2023  09:08
АВТОВАЗ повысил цены на техническое обслуживание всех автомобилей LADA в начале 2023 года
446
Весь список