Советский и российский композитор Родион Щедрин скончался на 93-м году жизни

Композитор, народный артист СССР Родион Щедрин скончался на 93-м году жизни, сообщили в Государственном академическом Большом театре.

В театре подчеркнули, что смерть великого русского композитора является "огромной трагедией и невосполнимой потерей для всего мира искусства".

"Сегодня ночью на 93-м году ушел из жизни величайший гений современности, мировой классик Родион Константинович Щедрин", – говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале театра.

Как уточняется, Щедрин был уникальным явлением и эпохой в жизни мировой музыкальной культуры. Оперы, балеты и симфонические сочинения Щедрина многие десятилетия с огромным успехом исполняются на всех крупнейших сценах мира, пишет Смотрим.

Щедрин родился 16 декабря 1932 года в Москве в семье музыканта-теоретика. Музыкой был окружен с самого детства: слышал игру отца на скрипке, инструментальное трио в составе отца и его братьев. Родион Щедрин был женат на балерине Майе Плисецкой. Он пережил супругу на 10 лет.