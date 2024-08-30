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Самарская областная научная библиотека приглашает на творческую встречу с фотографом Игорем Кобцем
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СОУНБ проведет цикл лекций проекта "Интеллектуальная среда"

30 августа 2024 10:49
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СОУНБ проведет цикл лекций проекта "Интеллектуальная среда"

Самарская областная универсальная научная библиотека приглашает жителей города на новый цикл просветительских встреч проекта «Интеллектуальная среда», который на этот раз посвящён вопросам педагогики и воспитания детей и подростков.

«Педагогика: наука или искусство?». 11 сентября в 18:30.

Кандидат педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой педагогики Самарского национального исследовательского университета им. С.П. Королёва Наталья Иванушкина предложит подумать над вопросом о том, чего в педагогике больше: науки или искусства? Достаточно ли педагогу обладать строгой системой познаний о науке преподавания, чтобы правильно учить своих подопечных? Об этом узнаем на встрече!

«Забытый потенциал кинопедагогики». 18 сентября в 18:30.

Как можно использовать кинематограф в педагогическом процессе и какой потенциал имеет этот инструмент обучения? Рассказом делится Елена Прыскина – кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики Самарского университета им. С.П. Королёва.

«Прогулка с детьми в городе и за его пределами: способы познания окружающего мира». 25 сентября в 18:30.

Дети – прекрасные сочинители и изобретатели, которые любят узнавать новое. Даже на самой обыкновенной прогулке они могут подмечать нечто чудесное и необычное. Но что побуждает детей мыслить творчески? И какие волшебные слова помогают родителям увидеть в детях детей и вспомнить своё детство? Разбираемся вместе с Анной Александровой – кандидатом педагогических наук, доцентом кафедры педагогики Самарского университета им. С.П. Королёва.

Хотите лучше понимать, как мыслят дети? Желаете научиться новым приемам воспитания? Тогда приходите на встречи проекта «Интеллектуальная среда»!

Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14А, многофункциональный зал (2 этаж).

Вход свободный!

18+

Теги: Мероприятия

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