8 октября в 11:00 СОУНБ приглашает в увлекательное «Путешествие на край света», приуроченное к 500-летию освоения Северного морского пути, сообщает пресс-служба библиотеки.
На новой встрече проекта «НЕурок географии» гости познакомятся с Артуром Чубаркиным, заслуженным путешественником России. Он искал снежного человека на Памире, проехал 700 км на собачьих упряжках и установил флаг Самарской области на Северном полюсе!
В программе:
Уникальные рассказы об экспедициях в Арктику, Антарктиду и на Чукотку
Показ фильма о покорении Северного полюса на собачьих упряжках
Подлинные артефакты из арктических путешествий
Встреч в отделе искусств (2 этаж)
Возрастная категория: 12+
Вход свободный!
Фото: пресс-служба СОУНБ