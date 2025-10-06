144

8 октября в 11:00 СОУНБ приглашает в увлекательное «Путешествие на край света», приуроченное к 500-летию освоения Северного морского пути, сообщает пресс-служба библиотеки.



На новой встрече проекта «НЕурок географии» гости познакомятся с Артуром Чубаркиным, заслуженным путешественником России. Он искал снежного человека на Памире, проехал 700 км на собачьих упряжках и установил флаг Самарской области на Северном полюсе!



В программе:

Уникальные рассказы об экспедициях в Арктику, Антарктиду и на Чукотку

Показ фильма о покорении Северного полюса на собачьих упряжках

Подлинные артефакты из арктических путешествий



Встреч в отделе искусств (2 этаж)

Возрастная категория: 12+

Вход свободный!

Фото: пресс-служба СОУНБ