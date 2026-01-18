Пропавшая начинающая актриса из Самары могла попасть в опасную секту

Начинающая актриса из Самары Екатерина пропала и могла попасть в опасную секту. Как выяснили 18 января «Известия», в последнее время в социальных сетях девушки стали появляться публикации, рекламирующие сомнительные тренинги и женские мастер-классы, связанные с именем известного своими неоднозначными методиками гуру.

Как установили близкие, девушка стала участницей сообщества «Мудрость и сила», которое обладает признаками секты: агрессивной рекламой, жесткой внутренней иерархией и использованием псевдонаучных и эзотерических практик.

Незадолго до исчезновения Екатерина сообщила родным, что уезжает в Казахстан «на обучение от своей школы». Позже ее видели в одном из городов этой страны, где она просила деньги у прохожих. Также выяснилось, что для выполнения заданий «школы» она взяла кредит на сумму 3 млн рублей.

После этого женщину заметили в Москве, где она восстанавливала утерянный паспорт. В ее социальных сетях сменились имя и фамилия, а с аккаунта стали приходить шаблонные сообщения, не похожие на ее обычный стиль общения.

Родственники подали заявление в полицию и продолжают поиски, надеясь, что Екатерина жива и не стала жертвой манипуляций со стороны сектантов.