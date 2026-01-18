Обломки БПЛА упали на крышу жилого дома в Беслане, людей эвакуировали

В Беслане обломки украинского беспилотника рухнули на крышу пятиэтажки, жильцы экстренно эвакуированы. Об этом сообщил глава Северной Осетии – Алании Сергей Меняйло.

На месте работают представители оперативных и экстренных служб.

"В Беслане обломки БПЛА упали на крышу пятиэтажного жилого дома. Экстренно эвакуированы 70 человек, один из них обратился за медицинской помощью. Повреждены крыша и окна здания. Возгорания не произошло", – написал Меняйло в своем Telegram-канале.

Он призвал граждан не поддаваться панике и доверять только проверенным источникам безопасности, пишет Смотрим.