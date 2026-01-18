С 1 сентября 2026 года в школах введут оценки за поведение

Минпросвещения подготовило проект приказа, который предусматривает выставление оценок за поведение в школе.

Документ вносит изменения в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам и дополняет пункт 25 следующим абзацем: "Контроль за соблюдением правил внутреннего распорядка... включая соблюдение дисциплины на учебных занятиях и правил поведения... может предусматривать выставление оценок поведения обучающихся", пишет РГ.

Отдельно отмечено, что школьники обязаны добросовестно осваивать учебную программу, посещать предусмотренные учебным планом занятия, самостоятельно готовиться к урокам, выполнять задания от учителей.

Прописан и запрет на мобильники: "не использовать средства подвижной радиотелефонной связи во время проведения учебных занятий... за исключением случаев возникновения угрозы жизни или здоровью...".

Напомним, эксперимент по выставлению оценок за поведение стартовал с 1 сентября 2025 года в семи регионах - Новгородской, Ярославской, Тульской и Ленинградской областях, а также в Луганской Народной Республике, Чеченской Республике и Республике Мордовия. Пилот был рассчитан на четыре месяца, то есть до конца декабря. По сути, сейчас его результаты должны проанализировать эксперты. Новинку планируется ввести во всех школах России с 1 сентября 2026 года.

В режиме эксперимента школы апробировали три варианта оценивания поведения:

- система "зачет - незачет": хорошее поведение или плохое;

- пятибалльная шкала: отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно и совсем неудовлетворительно;

- трехбалльная оценка: неудовлетворительное, удовлетворительное и образцовое поведение.

Оценки за поведение в Минпросвещения предлагают выставлять ученикам 1-8-х классов в течение всего учебного года. В ведомстве считают, что оценка за поведение должна найти отражение в аттестатах. Выставлять ее должны классные руководители.

Однако эксперты предостерегают: оценка за поведение ни в коем случае не должна восприниматься как карательная мера. Прежде всего это сигнал для самого ученика, его родителей, учителей и школьных психологов. Ведь плохое поведение может быть вызвано разными факторами - от потребности во внимании до проблем со здоровьем. Оценка должна стать поводом для диалога и оказания помощи, а не для наказания.