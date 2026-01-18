Я нашел ошибку
Главные новости:
Святая вода может испортиться, вопреки распространенному мнению о ее вечной сохранности. Об этом 18 января заявил настоятель храма Воскресения Христова в селе Воскресенка Самарской области священник Максим Портнов.
Священник рассказал о сроке годности святой воды
С 1 марта в России изменятся правила воздушных перевозок
С 1 марта в России изменятся правила воздушных перевозок
19 января в регионе небольшой снег, до -13°С
19 января в регионе небольшой снег, до -13°С
Огурцы и помидоры стали главными драйверами январского роста цен
Огурцы и помидоры стали главными драйверами январского роста цен
В губернии проходят соревнования по борьбе панкратион
В губернии проходят соревнования по борьбе панкратион
В Самаре ночью горела церковь Трех Святителей
В Самаре ночью горела церковь Трех Святителей
В Самарской области тушили гараж на 100 кв. метрах
В Самарской области тушили гараж на 100 кв. метрах
В МВД предупредили об активизации мошенников в сервисе совместных поездок
В МВД предупредили об активизации мошенников в сервисе совместных поездок
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.83
-0.7
EUR 90.54
-1.27
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В губернии проходят соревнования по борьбе панкратион
Каждую среду после обеда в Самарском зоопарке будут проходить тематические дни животных!
В Самаре пройдет кураторская экскурсия по выставке «Время выдержки: Дом Маштакова. 1/125 секунды»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

С 1 сентября 2026 года в школах введут оценки за поведение

188
С 1 сентября 2026 года в школах введут оценки за поведение

Минпросвещения подготовило проект приказа, который предусматривает выставление оценок за поведение в школе.

Документ вносит изменения в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам и дополняет пункт 25 следующим абзацем: "Контроль за соблюдением правил внутреннего распорядка... включая соблюдение дисциплины на учебных занятиях и правил поведения... может предусматривать выставление оценок поведения обучающихся", пишет РГ.

Отдельно отмечено, что школьники обязаны добросовестно осваивать учебную программу, посещать предусмотренные учебным планом занятия, самостоятельно готовиться к урокам, выполнять задания от учителей.

Прописан и запрет на мобильники: "не использовать средства подвижной радиотелефонной связи во время проведения учебных занятий... за исключением случаев возникновения угрозы жизни или здоровью...".

Напомним, эксперимент по выставлению оценок за поведение стартовал с 1 сентября 2025 года в семи регионах - Новгородской, Ярославской, Тульской и Ленинградской областях, а также в Луганской Народной Республике, Чеченской Республике и Республике Мордовия. Пилот был рассчитан на четыре месяца, то есть до конца декабря. По сути, сейчас его результаты должны проанализировать эксперты. Новинку планируется ввести во всех школах России с 1 сентября 2026 года.

В режиме эксперимента школы апробировали три варианта оценивания поведения:

- система "зачет - незачет": хорошее поведение или плохое;

- пятибалльная шкала: отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно и совсем неудовлетворительно;

- трехбалльная оценка: неудовлетворительное, удовлетворительное и образцовое поведение.

Оценки за поведение в Минпросвещения предлагают выставлять ученикам 1-8-х классов в течение всего учебного года. В ведомстве считают, что оценка за поведение должна найти отражение в аттестатах. Выставлять ее должны классные руководители.

Однако эксперты предостерегают: оценка за поведение ни в коем случае не должна восприниматься как карательная мера. Прежде всего это сигнал для самого ученика, его родителей, учителей и школьных психологов. Ведь плохое поведение может быть вызвано разными факторами - от потребности во внимании до проблем со здоровьем. Оценка должна стать поводом для диалога и оказания помощи, а не для наказания.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Крещенский сочельник наступил у православных верующих
18 января 2026  12:52
Крещенский сочельник наступил у православных верующих
220
Первые два трамвая «Львенок» из партии 2026 года прибыли в Самару
18 января 2026  10:48
Первые два трамвая «Львенок» из партии 2026 года прибыли в Самару
234
В Самаре проверили готовность крещенской купели на Полевом спуске
17 января 2026  12:08
В Самаре проверили готовность крещенской купели на Полевом спуске
523
14 педагогов примут участие во втором туре городского этапа конкурса «Учитель года» в Самаре
16 января 2026  13:52
14 педагогов примут участие во втором туре городского этапа конкурса «Учитель года» в Самаре
504
Жителям Самарской области напомнили правила безопасности для тех, кто планирует окунаться в прорубь
16 января 2026  13:33
Жителям Самарской области напомнили правила безопасности для тех, кто планирует окунаться в прорубь
619
Весь список