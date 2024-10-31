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СОУНБ приглашает на встречу с режиссёром цикла документальных фильмов «Отважные» Олесей Шигиной

31 октября 2024 14:26
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Документальный фильм «Отважные» посвящён героизму российских солдат, сражающихся в зоне проведения специальной военной операции.

5 ноября в Самарской областной универсальной научной библиотеке состоится встреча с Олесей Шигиной – режиссёром-документалистом, поэтессой, главой фестиваля «Кино на службе Отечеству». Почётная гостья библиотеки расскажет самарцам о своём творчестве, поездках на передовую, а также работе над циклом фильмов «Отважные».

Документальный фильм «Отважные» посвящён героизму российских солдат, сражающихся в зоне проведения специальной военной операции. Для режиссёра эта работа является очень личной: участником спецоперации является её сын, добровольно вставший на защиту Родины, когда ему исполнился 21 год. «Сейчас рождается новая формация людей, которые, пройдя жёсткую проверку, продолжают служить Отечеству и защищают Родину, причем это не обязательно всегда военные, но и волонтёры... Моя задача была снять фильм про таких настоящих людей. Важно, чтобы в тылу знали своих героев в лицо», – так говорила об «Отважных» Олеся Шигина в одном из своих интервью. Сам фильм стал прологом к большой документальной эпопее, над продолжением которой режиссёр продолжает трудиться сейчас.

Помимо творческой работы Олеся Шигина много времени посвящает общественной деятельности и часто ездит по разным городам России, где устраивает просветительские встречи с беседами о кино, искусстве и патриотизме. Одна из них совсем скоро пройдёт в Самарской областной универсальной научной библиотеке, посетить которую сможет каждый желающий.

Предстоящая встреча с Олесей Шигиной состоится в рамках «Разговоров о важном» – части проекта публичных библиотек Самарской области «Сила в правде». О новых событиях проекта можно будет узнать в социальных сетях СОУНБ (VK, Telegram). Подписывайтесь и следите за новостями!

5 ноября в 14:00, Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а, конференц-зал (1 этаж).

Вход свободный!   12+

 

Фото:   пресс-служба СОУНБ

Теги: Самара

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