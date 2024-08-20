СОУНБ приглашает на просветительскую встречу, посвященную семейной психологии

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20 августа в 18:00 Самарская областная универсальная научная библиотека приглашает любителей психологии посетить просветительскую встречу, посвященную вопросам достижения семейного благополучия и налаживания правильного общения между родителями и детьми.

Семейная жизнь не всегда бывает безоблачной: в ней найдётся место и ссорам, и недопонимаю, и обидам. Зачастую и дети, и взрослые не умеют правильно выражать свои чувства и мысли, передавая при этом друг другу негативные эмоции. Особенно сильно страдают в таких случаях дети: они только учатся адаптироваться к окружающему миру и могут делать неверные выводы, считывая некорректную реакцию своих родителей.

Как родители обходятся с эмоциями ребёнка и какие ошибки при этом часто допускают? Как помочь себе, если сложно выражать свои эмоции? Как выстроить диалог с ребёнком так, чтобы не обесценить его чувства? Об этом и многом другом на протяжении грядущего вечера расскажет Григорий Старостин – психотерапевт, семейный психолог, магистр психологии, директор клиники психотерапии «Про Тебя».

Предстоящая лекция «Порядок в семье и семейные коммуникации» пройдёт в рамках проекта «Компас жизни» – цикла просветительских мероприятий психологической направленности в Самарской областной универсальной научной библиотеке, которые проводятся в партнёрстве со специалистами клиники психотерапии «Про тебя». Анонсы новых лекций, мастер-классов, семинаров и творческих встреч проекта можно будет увидеть на страничке СОУНБ «ВКонтакте». Подписывайтесь и следите за новостями!

20 августа в 18:00, Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14А, отдел искусств (2 этаж).

Вход свободный!

18+

Фото: pxhere.com