СОУНБ приглашает на поэтический вечер, посвящённый Грузии

13 ноября в 18.30 Самарская областная научная библиотека приглашает на поэтический вечер, посвящённый Грузии, родине Зураба Церетели, выставка скульптуры, живописи, эмали и графики которого "Я садовником родился" проходит сейчас в галере "Новое пространство".



Приходите читать и слушать стихотворные произведения, посвящённые этому краю немеркнущего солнца и легендарного гостеприимства. А также насладиться творчеством Зураба Церетели, каждая работа которого сияет любовью к родине – великолепной, таинственной, горячей, пронизанной светом солнца, луны и звёзд Грузии. На экспозиции представлены 118 произведений, включая полотна серии «Я художником родился», работы на бумаге, бронзе и меди.

Остаются считанные дни до окончания работы выставки. Посетить выставку можно до 23 ноября, в том числе, и по Пушкинской карте. 0+