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Тема нового цикла лекций – «Андрей Тарковский: прикосновение к творчеству».
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СОУНБ приглашает на новый цикл лекций философской школы «Симпозион»

6 сентября 2023 14:15
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Тема нового цикла лекций – «Андрей Тарковский: прикосновение к творчеству».

С 13 сентября после летнего перерыва начинает свою работу философская школа «Симпозион». Тема нового цикла лекций – «Андрей Тарковский: прикосновение к творчеству».

Спикер: Владислав Борисович Малышев, доктор философских наук, профессор кафедры философии и социально-гуманитарных наук Самарского государственного технического университета

В представленном цикле лекций ученый рассмотрит наиболее характерные биографические, философские, знаково-символические особенности творчества великого кинорежиссера и сценариста Андрея Арсеньевича Тарковского, а также попробует найти метафизические «ключи» к творчеству гения.

13 сентября, среда, 18:30

Тема лекции: «Андрей Тарковский: прикосновение к творчеству. Метафизическая «весна». «Каток и скрипка». «Иваново детство». «Андрей Рублев»

В обрамлении метафизической «весны» творчества кинорежиссера, фильмов «Каток и скрипка», «Иваново детство», «Андрей Рублев», рассматриваются доминанты, ключевые понятия, символы, метафоры, особенности мировоззрения Андрея Тарковского. Большое внимание уделено идейным, символическим, эстетическим особенностям фильма «Андрей Рублев».

20 сентября, среда, 18:30

Тема лекции: «Андрей Тарковский: прикосновение к творчеству. Метафизическое «лето». «Солярис». «Зеркало». «Сталкер»

В общем контексте метафизического «акме», апогея творчества кинорежиссера, фильмов «Солярис», «Зеркало», «Сталкер», представлены экзистенциальные доминанты творческого поиска кинорежиссера, элементы и особенности его киноязыка. Для лучшего понимания знаково-символических особенностей творчества Андрея Тарковского подробно рассматривается фильм «Сталкер» как наиболее репрезентативный киношедевр.

27 сентября, среда, 18:30

Тема лекции: «Андрей Тарковский: прикосновение к творчеству. Метафизические «осень» и «зима». «Ностальгия». «Жертвоприношение»

В контексте предельно широкого взгляда на будущее человечества, судьбу культуры, на место и роль человека во Вселенной, метафизические «осень» и «зима» творчества кинорежиссера представлены на примере двух последних фильмов Андрея Тарковского – «Ностальгия» и «Жертвоприношение». Рассматриваются экзистенциальные доминанты творчества гения в поздний период на материале кинофильмов и дневников самого Андрея Тарковского.

Лекции философской школы «Симпозион» традиционно проходят по средам в Самарской областной универсальной научной библиотеке по адресу: пр. Ленина 14а, второй этаж, многофункциональный зал. Вход свободный. 18+.

 

Фото:   пресс-служба СОУНБ

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