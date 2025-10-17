СОУНБ приглашает на лекцию об истории отечественной электроэнергетики

123

«ЛЮДИ СВЕТА: российский ответ на вызовы технологических революций ХХ века» – открытая лекция с таким названием пройдёт в Самарской областной универсальной научной библиотеке 22 октября в 13:00. Посетители библиотеки получат возможность узнать о людях минувших десятилетий, что связали свою жизнь с рождением и развитием электроэнергетики в нашей стране.

Лекцию проведёт Наиля Фаридовна Тагирова – доктор исторических наук, профессор, почётный работник высшего профессионального образования России, ведущий научный сотрудник Самарского федерального исследовательского центра Российской академии наук, член научного совета по экономической истории РАН, профессор кафедры отечественной истории и историографии Самарского университета им. С.П. Королёва.

На лекции мы узнаем о ключевых событиях в мире энергии, техники, технологии, науки и творчества XX столетия, результаты которых мы до сих пор можем ощущать вокруг себя. Ведь всеобщая электрификация и современная цифровизация есть «беспрерывная цепь», связавшая воедино поколения ученых, практиков, работавших на благо миллионов людей. «Потомки солнца», как называл их всемирно известный писатель Андрей Платонов, работавший в молодости электромонтером, – это и все мы, потребители электрической энергии, привыкшие к комфорту и часто забывающие о первоисточнике света и тех, кто, подобно древнему Прометею, принёс его нам. Кроме того, на встрече Наиля Фаридовна также представит недавно вышедший в печать историко-технический альманах «Учёные-энергетики в биографиях и архивных документах», который будет интересен не только техническим специалистам, но и широкому кругу читателей.

Лекция состоится в рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче, призванного способствовать продвижению бережного отношения к энергетическим ресурсам и энергосберегающего образа жизни среди взрослых граждан.

22 октября в 13:00, Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а, отдел искусств (2 этаж).

Вход свободный!

12+

Фото предоставлено пресс-службой СОУНБ