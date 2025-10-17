Я нашел ошибку
Главные новости:
Она завоевала золотую медаль на Первенстве мира по самбо, которое проходило в Индонезии.
Иван Носков встретился с самарской спортсменкой Полиной Ерькиной
Эксперты расскажут о мерах поддержки, которые оказывают федеральные и региональные институты.
«Жигулёвская долина»:  в технопарке пройдёт традиционный День инноватора 
Театр драмы им. М. Горького представит спектакль Дмитрия Крестьянкина «НА ДНЕ.DOC».
Самарский драмтеатр примет участие в фестивале «Уроки режиссуры» в Москве
С 22:00 17 октября по 23 октября.
В Самаре на улице Ново-Садовой будет временно ограничено движение транспорта
За призы и награды соревновались 200 спортсменов, включая 27 гроссмейстеров. 
Тольяттинский гроссмейстер Алексей Гребнев - бронзовый призер чемпионата России
В полном объеме благоустройство всех 10 заявленных территорий завершено в Промышленном районе.
В Самаре по программе «Народный бюджет Самарской области» на 85% выполнено благоустройство дворов 
В свои 19 лет Денис стал самым молодым участником старшей категории и сумел покорить жюри блестящей техникой и искренностью исполнения.
Артист балета САТОБ Денис Мазанов завоевал первую премию и золотую медаль на Международном конкурсе 
Посетители узнают о людях минувших десятилетий, что связали свою жизнь с рождением и развитием электроэнергетики в нашей стране.
СОУНБ приглашает на лекцию об истории отечественной электроэнергетики
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.08
0.24
EUR 92.08
0.35
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре состоялся форум «Общественные организации в ситуации быстрых социальных перемен»
Вечер камерной и органной музыки “Бах и вершины романтизма” пройдет в Самарской кирхе
4000 человек из 5 стран мира уже зарегистрировались на забег «Чистый спорт» в Самаре
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

СОУНБ приглашает на лекцию об истории отечественной электроэнергетики

17 октября 2025 14:35
123
Посетители узнают о людях минувших десятилетий, что связали свою жизнь с рождением и развитием электроэнергетики в нашей стране.

«ЛЮДИ СВЕТА: российский ответ на вызовы технологических революций ХХ века» – открытая лекция с таким названием пройдёт в Самарской областной универсальной научной библиотеке 22 октября в 13:00. Посетители библиотеки получат возможность узнать о людях минувших десятилетий, что связали свою жизнь с рождением и развитием электроэнергетики в нашей стране.

Лекцию проведёт Наиля Фаридовна Тагирова – доктор исторических наук, профессор, почётный работник высшего профессионального образования России, ведущий научный сотрудник Самарского федерального исследовательского центра Российской академии наук, член научного совета по экономической истории РАН, профессор кафедры отечественной истории и историографии Самарского университета им. С.П. Королёва.

На лекции мы узнаем о ключевых событиях в мире энергии, техники, технологии, науки и творчества XX столетия, результаты которых мы до сих пор можем ощущать вокруг себя. Ведь всеобщая электрификация и современная цифровизация есть «беспрерывная цепь», связавшая воедино поколения ученых, практиков, работавших на благо миллионов людей. «Потомки солнца», как называл их всемирно известный писатель Андрей Платонов, работавший в молодости электромонтером, – это и все мы, потребители электрической энергии, привыкшие к комфорту и часто забывающие о первоисточнике света и тех, кто, подобно древнему Прометею, принёс его нам. Кроме того, на встрече Наиля Фаридовна также представит недавно вышедший в печать историко-технический альманах «Учёные-энергетики в биографиях и архивных документах», который будет интересен не только техническим специалистам, но и широкому кругу читателей.

Лекция состоится в рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче, призванного способствовать продвижению бережного отношения к энергетическим ресурсам и энергосберегающего образа жизни среди взрослых граждан.

22 октября в 13:00, Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а, отдел искусств (2 этаж).

Вход свободный!

12+

 

Фото предоставлено пресс-службой СОУНБ

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
С 22:00 17 октября по 23 октября.
17 октября 2025, 15:12
В Самаре на улице Ново-Садовой будет временно ограничено движение транспорта
С 22:00 17 октября по 23 октября. Общество
13
В полном объеме благоустройство всех 10 заявленных территорий завершено в Промышленном районе.
17 октября 2025, 14:54
В Самаре по программе «Народный бюджет Самарской области» на 85% выполнено благоустройство дворов 
В полном объеме благоустройство всех 10 заявленных территорий завершено в Промышленном районе. Благоустройство
36
В свои 19 лет Денис стал самым молодым участником старшей категории и сумел покорить жюри блестящей техникой и искренностью исполнения.
17 октября 2025, 14:44
Артист балета САТОБ Денис Мазанов завоевал первую премию и золотую медаль на Международном конкурсе 
В свои 19 лет Денис стал самым молодым участником старшей категории и сумел покорить жюри блестящей техникой и искренностью исполнения. Культура
74
В центре внимания
СМИ: стало известно, кто будет министром транспорта Самарской области
17 октября 2025  12:32
СМИ: стало известно, кто будет министром транспорта Самарской области
162
100% школ подключены к отоплению в Самаре
17 октября 2025  09:31
100% школ подключены к отоплению в Самаре
164
Вячеслав Федорищев поручил выстроить комплексную работу по вовлечению данных представителей бизнеса в законную экономическую деятельность.
16 октября 2025  19:08
Вячеслав Федорищев провел первое заседание штаба по экономической безопасности в Самарской области
459
В Самаре ограничили проезд по улице Революционной в районе пересечения с Московским шоссе
16 октября 2025  12:39
В Самаре ограничили проезд по улице Революционной в районе пересечения с Московским шоссе
327
В Самаре тепло поступило в 98% жилфонда
16 октября 2025  10:43
В Самаре тепло поступило в 98% жилфонда
363
Весь список