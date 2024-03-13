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СОУНБ: открытие книжной выставки, приуроченной к десятилетию воссоединения с Крымом

13 марта 2024 13:55
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СОУНБ: открытие книжной выставки, приуроченной к десятилетию воссоединения с Крымом

«Крым литературный» – под таким названием в Самарской областной универсальной научной библиотеке 12 марта открылась выставка печатных изданий, приуроченная к десятилетию воссоединения Крыма с Россией.

На экспозиции представлены книги XIX–XXI веков, которые так или иначе связаны с полуостровом. Прежде всего, это сочинения авторов, живших на нём или когда-то посещавших его, их художественные произведения, а также литературоведческие и биографические издания, посвящённые этим писателям. Прежде всего, читатели смогут увидеть произведения классиков русской литературы, написанные под влиянием крымских впечатлений. В их числе – стихи и поэмы А.С. Пушкина, Н.А. Некрасова, рассказы, повести и статьи Л.Н. Толстого, рассказы и пьесы А.П. Чехова, А.М. Горького, рассказы и повести А.И. Куприна, стихотворения и новеллы И.А. Бунина, а также стихи и поэмы В.В. Маяковского. Кроме того, вниманию читателей представлены произведения писателей XX и XXI столетий, связанные с Крымом. Среди них – романы и повести К.Г. Паустовского; романы, повести и новеллы А. Грина; стихотворения и поэмы М.И. Цветаевой, А.А. Ахматовой; роман В. Аксенова «Остров Крым»; «Крымские рассказы» А. Воронцова; сборник рассказов современных писателей «Крым, я люблю тебя»; роман А.А. Проханова «Крым» и многое другое. Отдельное место в экспозиции также отведено книгам и альбомам с видами крымской природы и городских пейзажей, которые на протяжении многих лет вдохновляли отечественных литераторов.

Выставку дополняет электронная презентация, которая познакомит посетителей библиотеки с историей пребывания русских писателей и поэтов в Крыму и крымскими мотивами в их творчестве.

Ознакомиться с экспозицией можно до 13 мая 2024 года в зале выдачи литературы.

Напомним, что в 2024 году Россия празднует юбилей – десятилетие воссоединения с Крымом, который на протяжении столетий был сначала частью Российской империи, а затем и СССР. Именно десять лет назад, 16 марта 2014 года, жители полуострова выразили на референдуме своё стремление вернуться в родную гавань, в результате чего Крым перестал быть частью разрываемого противоречиями украинского государства. Эти события стали частью процесса подъёма национального самосознания, вошедшего в историю под именем «Русская весна».

Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а, зал выдачи литературы (2 этаж).

Вход свободный!

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