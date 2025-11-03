СОУНБ: лекция Никиты Игоревич Баишева о роли физкультуры и спорта в годы Великой Отечественной войны

106

Зачем в военном Куйбышеве играли в футбол?



6 ноября в 15:00 состоится лекцию о роли физической культуры и спорта в годы Великой Отечественной войны на примере футбольной команды «Крылья Советов».



Лектор — кандидат исторических наук Никита Игоревич Баишев. Он расскажет:

- Для чего в тяжелейшее для страны время создавалась футбольная команда

- С какими трудностями столкнулись при становлении «Крыльев Советов»

- Как спорт помогал людям сохранять дух и веру в Победу



Многофункциональный зал, 2 этаж 12+

Фото: пресс-служба СОУНБ