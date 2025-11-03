Я нашел ошибку
Главные новости:
Эти указатели позволяют легко ориентироваться на местности и, в случае необходимости, быстро сообщить о своем местоположении спасателям.
В самарских лесах установили новые поисковые указатели
В Самаре ночью -1, +1°С, днем +3, +5°С.
4 ноября в регионе без осадков, до +6°С
На примере футбольной команды «Крылья Советов».
СОУНБ: лекция Никиты Игоревич Баишева о роли физкультуры и спорта в годы Великой Отечественной войны
В Италии с 30 октября по 2 ноября проходили чемпионат и первенство Европы по роллер-спорту в дисциплинах фристайла.
Спортсменка из Самарской области Анна Кукушкина - двукратный призер чемпионата Европы по роллер-спорту
Будьте внимательны и осторожны!
Днем 4 ноября в Самарской области ожидается усиление южного ветра
Закрывайте окна в домах.
В Самаре объявили неблагоприятные метеоусловия 1-й степени с 3 по 4 ноября
Спектакль начинается как читка пьесы: актеры в современных костюмах сидят на авансцене и зачитывают стихотворный текст из книги Грибоедова.
«СамАрт» сыграет спектакль «Горе от ума» на фестивале «Горе от ума - 200» в Саратове
Соревнования продлятся с 3 по 5 ноября на стадионе "Солидарность Самара Арена".
"Россия – спортивная держава": в Самаре стартовал Кубок России по гонкам дронов
«Гляжу в озера синие»: проект #МУЗЫКАВМЕСТЕ представляет новую композицию ко Дню народного единства
В преддверии Дня народного единства самарский Росреестр провел «Литературное застолье».
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка об архитектурном наследии самарского спорта
СОУНБ: лекция Никиты Игоревич Баишева о роли физкультуры и спорта в годы Великой Отечественной войны

3 ноября 2025 15:09
106
На примере футбольной команды «Крылья Советов».

Зачем в военном Куйбышеве играли в футбол? 

6 ноября в 15:00 состоится лекцию о роли физической культуры и спорта в годы Великой Отечественной войны на примере футбольной команды «Крылья Советов».

Лектор — кандидат исторических наук Никита Игоревич Баишев. Он расскажет:
- Для чего в тяжелейшее для страны время создавалась футбольная команда
- С какими трудностями столкнулись при становлении «Крыльев Советов»
- Как спорт помогал людям сохранять дух и веру в Победу

 Многофункциональный зал, 2 этаж    12+

 

Фото:   пресс-служба СОУНБ

Теги: Самара

