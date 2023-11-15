СОУНБ и театр «Город» приглашают творческих людей губернии на «Театральные читки в библиотеке»

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Самарская областная универсальная научная библиотека и театр «Город» приглашают всех творческих людей нашего региона на специальный проект «Театральные читки в библиотеке».

На этих атмосферных вечерах актеры театра «Город» читают еще не поставленную пьесу, а обсуждение после помогает понять, стоит ли брать ее в репертуар. Также проект открыт для всех, кто любит поэзию, – в один из четвергов ноября все желающие смогут выступить на театральной сцене. «Прежде всего мы даем людям возможность самовыражения – либо в качестве чтеца, читающего чужие хорошие стихи, либо в качестве поэта, читающего свои стихи», – так прокомментировал идею вечера художественный руководитель театра «Город» Борис Трейбич.

«Читаем пьесу» 16 ноября, 18:30

Читаем пьесу под названием «Мои (наши) страхи». В этот раз поговорим о страхах: о том, какими они могут быть, были или есть, а также о том, что они делают с человеком – ведь, с одной стороны, они ограничивают и парализуют его, а с другой – защищают. Совсем скоро мы взглянем нашим страхам в лицо вместе. Посмотрят ли они на нас в ответ? Узнаем на театральном вечере!

«Читаем стихи» 24 ноября в 18:30.

Режиссер и художественный руководитель театра-студии «Грань» Денис Бокурадзе вместе со студентами 3 курса Самарского государственного института культуры представят зрителям композицию «Читаем Пушкина» по стихотворениям классика русской литературы, после чего гости смогут выступить на сцене сами.

Вход на проект свободный. 6+

Место встречи – Самарская областная научная библиотека , пр. Ленина, 14а.