Я нашел ошибку
Главные новости:
16 команд из 14 муниципалитетов Самарской области соревновались в комплексной эстафете ГТО с элементами лыжных гонок, спортивного ориентирования, стрельбы и силовых испытаний и в перетягивании каната.
В Самаре прошел региональный этап фестиваля комплекса ГТО среди всех категорий населения
Творческая встреча будет посвящена повести «Донецкое море. История одной семьи».
СОУНБ: телемост с автором повести «Донецкое море» Валерией Троицкой
Жителей города приглашают прочесть любимые стихи «последнего поэта русской деревни», а также произведения собственного сочинения.
СОУНБ и поэт Евгений Чепурных приглашают на литературную встречу в честь юбилея Сергея Есенина
Дурову разрешили покинуть страну на несколько недель.
СМИ: Дуров покинул Францию
На борту, помимо россиянина, американские астронавты Энн Макклейн и Николь Айерс, а также японец Такуя Ониси.
Космический корабль Crew Dragon с россиянином Кириллом Песковым на борту успешно запущен к МКС
Предпраздничный рабочий день 7 мая не сокращается, он будет полным.
В мае у россиян будет будет 18 рабочих и 13 выходных дней
Почетный знак Михаилу Иевлеву в Москве вручил Михаил Дегтярев, который тоже является воспитанником самарской школы фехтования.
Президенту Федерации фехтования Самарской области присвоено звание заслуженного тренера России
Главные задачи - социализация граждан, нуждающихся в особой заботе и внимании, обучение базовым навыкам самообслуживания.
«Вектор жизни»: центры дневного пребывания в  Самаре для людей «серебряного» возраста и молодых людей с ОВЗ
Наверх
Самара  +5 °C, Тольятти  +5 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 85.57
-1.05
EUR 93.61
-0.65
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
СОУНБ и поэт Евгений Чепурных приглашают на литературную встречу в честь юбилея Сергея Есенина
На концерте в Самаре впервые встретятся два именитых коллектива - легендарный коллектив Поволжья
В Клявлинском районе прошло торжественное вручение паспортов юношам и девушкам, которым исполнилось 14 лет
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

СОУНБ и поэт Евгений Чепурных приглашают на литературную встречу в честь юбилея Сергея Есенина

15 марта 2025 22:42
160
Жителей города приглашают прочесть любимые стихи «последнего поэта русской деревни», а также произведения собственного сочинения.

Вечером 21 марта посетителей Самарской областной универсальной научной библиотеки ожидают сразу два события: открытый поэтический микрофон и встреча участников литературной мастерской поэта Евгения Чепурных. Оба мероприятия приурочены к празднованию 130-летия со дня рождения Сергея Есенина.

Выступить на открытом микрофоне самарцы смогут уже с 17:00. Жителей города приглашают прочесть любимые стихи «последнего поэта русской деревни», а также произведения собственного сочинения. Уже после этого, в 18:00, читатели библиотеки также смогут попасть на заседание литературной мастерской, ведущим которой является признанный мэтр самарского поэтического сообщества – член Союза писателей России Евгений Чепурных, автор сборников «Письма», «Свет из окна», «Перелётное счастье», «Снежный человек». Евгений Петрович расскажет гостям встречи о ключевых эпизодах биографии и творческого пути Есенина, а также поделится своей интерпретацией некоторых знаковых стихотворений русского классика.

21 марта в 17:00 и 18:00, Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а, отдел искусств (2 этаж).

Вход свободный!

6+

 

Фото:   пресс-служба СОУНБ

Теги: Мероприятия Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Награждены более 20 представителей разных профессий.
14 марта 2025, 19:20
В Самаре наградили лучших сотрудников отрасли бытового обслуживания населения и ЖКХ
Награждены более 20 представителей разных профессий. Общество
523
Участие бесплатное по предварительной регистрации. Для входа потребуется документ, удостоверяющий личность.
14 марта 2025, 15:32
В Самаре состоится мастер-класс от чемпиона России по гонкам с препятствиями Егора Белоусова
Участие бесплатное по предварительной регистрации. Для входа потребуется документ, удостоверяющий личность. Спорт
538
Произведения классиков и современных композиторов исполнили солисты Самарского академического театра оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича.
05 марта 2025, 21:12
Праздничный концерт и флешмоб, приуроченный к 8 Марта, прошли на самарском вокзале
Произведения классиков и современных композиторов исполнили солисты Самарского академического театра оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича. Общество
938
В центре внимания
Глава региона отметил, что в рамках визита министра строительства и ЖКХ РФ были обсуждены ключевые вопросы, связанные с капитальным строительством и развитием жилищного сектора.
15 марта 2025  15:03
Вячеслав Федорищев: "Работы возобновляются, будут идти полным ходом, метро будет достроено".
371
Вячеслав Федорищев, приветствуя членов делегации, отметил богатую историю взаимоотношений Самарской области и Республики Мордовия и выразил уверенность в укреплении сотрудничества.
14 марта 2025  16:03
В Самарской области пройдут дни мордовской культуры
539
До начала заседания участникам была представлена деятельность резидентов технопарка «ЗУБОВО» и других индустриальных парков Республики Башкортостан, демонстрирующая инновационный потенциал региона.
14 марта 2025  15:57
Министерства промышленности Самарской области и Республики Башкортостан подписали соглашение о сотрудничестве
1018
15 марта в Самарской области ожидается туман при видимости 500 метров и менее
14 марта 2025  13:55
15 марта в Самарской области ожидается туман при видимости 500 метров и менее
381
Сегодня министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Энварович Файзуллин работает в Самарской области
14 марта 2025  12:58
Сегодня министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Энварович Файзуллин работает в Самарской области
402
Весь список