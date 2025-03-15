СОУНБ и поэт Евгений Чепурных приглашают на литературную встречу в честь юбилея Сергея Есенина

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Вечером 21 марта посетителей Самарской областной универсальной научной библиотеки ожидают сразу два события: открытый поэтический микрофон и встреча участников литературной мастерской поэта Евгения Чепурных. Оба мероприятия приурочены к празднованию 130-летия со дня рождения Сергея Есенина.

Выступить на открытом микрофоне самарцы смогут уже с 17:00. Жителей города приглашают прочесть любимые стихи «последнего поэта русской деревни», а также произведения собственного сочинения. Уже после этого, в 18:00, читатели библиотеки также смогут попасть на заседание литературной мастерской, ведущим которой является признанный мэтр самарского поэтического сообщества – член Союза писателей России Евгений Чепурных, автор сборников «Письма», «Свет из окна», «Перелётное счастье», «Снежный человек». Евгений Петрович расскажет гостям встречи о ключевых эпизодах биографии и творческого пути Есенина, а также поделится своей интерпретацией некоторых знаковых стихотворений русского классика.

21 марта в 17:00 и 18:00, Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а, отдел искусств (2 этаж).

Вход свободный!

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Фото: пресс-служба СОУНБ