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Социальный проект КбшЖД занял первое место в конкурсе Самарской области "Добрые новости"

17 сентября 2021 12:53
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Социальный проект КбшЖД занял первое место в конкурсе Самарской области "Добрые новости"

В 2021 году в конкурсе социальной рекламы и общественных инициатив "Добрые новости" проект Лиги волонтеров Куйбышевской железной дороги "Творческая мастерская" занял первое место в номинации "Лучший социальный проект". Высокой оценки жюри данный проект завоевал как пример социально-активного поведения компании в решении социально-значимых проблем современного общества.

Проект Лиги волонтеров Куйбышевской железной дороги "Творческая мастерская" реализуется молодыми специалистами магистрали с марта 2021 года. На протяжении 6 месяцев в данном проекте смогли поучаствовать более 300 человек. Суть проекта заключается в проведении бесплатных творческих мастер-классов для детей из многодетных и малообеспеченных семей и неработающих пенсионеров Куйбышевской железной дороги.

- Для пожилых людей данный проект является по сути терапией, которая позволяется с помощью развития мелкой моторики, снимать многие психологические проблемы. Детям из малообеспеченных семей мастер-классы позволяют обучаться реальным навыкам рукоделия и реализовывать себя в творчестве, что в дальнейшем положительным образом скажется на их социализации в обществе, - отметила в приветственном слове руководитель Лиги волонтеров Куйбышевской железной дороги Анна Прочанкина.

Лига волонтеров Куйбышевской железной дороги ведет свою деятельность с 2012 года, ее активистами являются более 100 молодых специалистов магистрали. Всего за этот период организацией было реализовано свыше 90 социально-значимых проектов, участниками которых стало более 5 тысяч человек.

 

Теги: КбшЖД

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