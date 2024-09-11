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Социальные проекты-победители конкурса грантов СОНКО охватят 360 тысяч жителей региона

11 сентября 2024 14:23
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Дмитрий Богданов провел встречу с представителями некоммерческого сектора.

Врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов провел встречу с представителями некоммерческого сектора, участниками которой стали инициативные команды-победители регионального конкурса грантов для реализации социальных проектов СОНКО.

Поддержка социально-ориентированных НКО определена как один из приоритетов новой программы социально-экономического развития Самарской области, представленной на прошлой неделе главой региона Вячеславом Федорищевым. «Мы продолжим реализацию нашего конкурса социальных проектов СОНКО, а также сохраним поддержку муниципальных программ развития этого сектора», - подчеркнул руководитель области в ходе презентации программы.

В этом году конкурс социальных проектов СОНКО прошел в Самарской области в шестой раз. С каждым годом он становится все более популярным и ожидаемым. «Роль социально-ориентированных НКО в формировании социального климата на территории Самарской области возрастает с каждым годом. Команды активных, неравнодушных людей помогают Правительству в решении значимых социальных задач, выступают полноценным партнером в достижении национальных целей», - акцентировал Дмитрий Богданов.

В этом году 36% участников - новые организации, участвующие впервые. Всего было подано более 200 заявок, а победителями стали 63 проекта. Общий объем грантового фонда в этом году составил 88,3 млн рублей.

«Министерство продолжает использовать все возможности по привлечению дополнительного финансирования конкурса. За последние 4 года регион привлек более 160 млн. рублей от Фонда президентских грантов», - сказал Дмитрий Богданов.

Проекты-победители регионального конкурса охватывают более 360 тысяч жителей Самарской области - все они смогут стать участниками мероприятий, получателями услуг и поддержки со стороны инициативных команд. Особое внимание в этом году - проектам в области патриотического воспитания, укрепления института семьи и направленным на поддержку участников СВО.

Одним из победителей конкурса стал проект поисково-исследовательского музейного объединения "Подвиг". Их цель - увековечить память о летчиках Липецкого авиацентра. Его учебные аэродромы в годы Великой Отечественной базировались в Сергиевском районе. На средства выделенного гранта инициаторы проекта обустроят пространство, которое помогла найти администрация Сергиевска.

«Наш проект "Сергиевское небо" заключается в создании интерактивной музейной экспозиции, посвящённой Липецкому учебному центру. На средства гранта будут закуплены дополнительные витрины, в которых разместим модели самолетов и другие экспонаты. Для ведения мероприятий планируем приобрести ноутбук и проектор. Это позволит нам также проводить мероприятия с передвижной музейной экспозицией», - отметил директор музейного объединения «Подвиг» Александр Шипилов.

Еще один победитель - АНО «Точка на карте» с проектом создания фильма-экскурсии по зимней Самаре «Необычная». Как рассказал автор проекта Андрей Петряков, предыдущие кинопродукты о столице региона вызвали среди жителей большой резонанс и запрос на продолжение цикла фильмов. «Своим проектом мы отвечаем на этот запрос людей показать зимнюю Самару, зимнюю сказку. При этом наш проект не только творческий, но и социальный - в съемках мы задействуем разные социальные группы, в том числе детей. Они получат возможность соприкоснуться с миром кино и в будущем, возможно, выбрать его делом своей жизни», - отметил Андрей Петряков.

 

Фото предоставлено министерством экономического развития и инвестиций Самарской области

Теги: Самара

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