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Социальные пенсии с 1 апреля проиндексируют на 3,4%

26 марта 2021 12:35
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Социальные пенсии с 1 апреля проиндексируют на 3,4%

Правительство России утвердило индексацию социальной пенсии граждан на 3,4 процента с 1 апреля, сообщает пресс-служба кабмина.

В бюджете Пенсионного фонда на эти цели заложено 12,8 миллиарда рублей. После индексации средний размер такой пенсии достигнет 10 183 рублей.

Решение затронет порядка 3,9 миллиона человек. Социальные пенсии платят гражданам, которые не имеют достаточного стажа для начисления страховой пенсии, а также людям с инвалидностью или потерявшим кормильца, пишет Лента.

Фото pixabay.com

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