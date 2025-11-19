Соцфонд: при выходе на пенсию удостоверение само появится на «Госуслугах»

173

Российские пенсионеры с октября автоматически получают электронное пенсионное удостоверение, сообщил Социальный фонд, передает «РИА Новости». Для этого не нужно подавать заявление — документ сам появится в личном кабинете гражданина на портале «Госуслуги».

Пластиковую версию при необходимости можно оформить в отделениях фонда или МФЦ.

«У граждан, которые уже являются пенсионерами, QR-код автоматически появился в их личном кабинете на Госуслугах. Тем, кто только получает статус пенсионера, QR-код формируется автоматически в течение десяти дней после назначения пенсии», — уточнили в Соцфонде.

Ранее выданные пластиковые удостоверения остаются действительными и не требуют замены. Глава Соцфонда Сергей Чирков объяснил, что введение электронных пенсионных удостоверений служит частью системной работы по созданию единых цифровых профилей льготных категорий граждан для облегчения получения услуг.

Возможность пользоваться электронным форматом пенсионного удостоверения у россиян появилась с октября 2025 года. Тогда же средний размер пенсии по старости в России достиг около 25,2 тыс. руб. В начале года этот показатель составлял 24979,27 руб., пишет РБК.