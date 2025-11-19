Соцфонд: при выходе на пенсию удостоверение само появится на «Госуслугах»

Я нашел ошибку
Главные новости:
Более 100 предприятий Самарской области получили статус малой технологической компании
Более 100 предприятий Самарской области получили статус малой технологической компании
Вячеслав Федорищев: готовы поддержать предприятия при введении изменений налогообложения
Вячеслав Федорищев: готовы поддержать предприятия при введении изменений налогообложения
Вячеслав Федорищев поздравил с праздником педагогов вузов Самарской области
Вячеслав Федорищев поздравил с праздником педагогов вузов Самарской области
В областной детской больнице завершается строительство операционного блока
В областной детской больнице завершается строительство операционного блока
Губернатор Самарской области поручил ускорить уход от СВГК к «Газпрому»
Губернатор Самарской области поручил ускорить уход от СВГК к «Газпрому»
Библиотекарь Самарской областной детской библиотеки Мария Батаева стала библиотекарем года
Библиотекарь Самарской областной детской библиотеки Мария Батаева стала библиотекарем года
В Самарской области врачи снова начали фиксировать рост заболеваемости коронавирусом
В Самарской области снова начали фиксировать рост заболеваемости коронавирусом
Студенты Самарского политеха предложили оригинальный способ для лечения аллергии
Студенты Самарского политеха предложили оригинальный способ для лечения аллергии
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.05
-0.08
EUR 93.93
-0.49
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре в «Заварке» пройдет лекция «Cоветский пир: между коллективной мечтой и личным праздником»
Самару празднично оформят к Новому году 
Киношкола Музея Рязанова проведет занятие 22 ноября
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Соцфонд: при выходе на пенсию удостоверение само появится на «Госуслугах»

19 ноября 2025 09:19
173
Соцфонд: при выходе на пенсию удостоверение само появится на «Госуслугах»

Российские пенсионеры с октября автоматически получают электронное пенсионное удостоверение, сообщил Социальный фонд, передает «РИА Новости». Для этого не нужно подавать заявление — документ сам появится в личном кабинете гражданина на портале «Госуслуги».

Пластиковую версию при необходимости можно оформить в отделениях фонда или МФЦ.

«У граждан, которые уже являются пенсионерами, QR-код автоматически появился в их личном кабинете на Госуслугах. Тем, кто только получает статус пенсионера, QR-код формируется автоматически в течение десяти дней после назначения пенсии», — уточнили в Соцфонде.

Ранее выданные пластиковые удостоверения остаются действительными и не требуют замены. Глава Соцфонда Сергей Чирков объяснил, что введение электронных пенсионных удостоверений служит частью системной работы по созданию единых цифровых профилей льготных категорий граждан для облегчения получения услуг.

Возможность пользоваться электронным форматом пенсионного удостоверения у россиян появилась с октября 2025 года. Тогда же средний размер пенсии по старости в России достиг около 25,2 тыс. руб. В начале года этот показатель составлял 24979,27 руб., пишет РБК.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Все выявленные нарушения будут пресекаться в установленном законом порядке для обеспечения целостности бюджета и недопущения нерациональных трат.
18 ноября 2025  22:38
По поручению Вячеслава Федорищева в регионе инициирована проверка реализации программы КРСТ
555
В настоящее время вакцинацию прошли 1 млн 630 тысяч жителей региона, что составляет 84% от плана вакцинации и 57% от численности населения.
18 ноября 2025  19:57
Вячеслав Федорищев о вакцинации против гриппа: задача обеспечить максимальную безопасность жителей Самарской области
1057
В Самаре завершается снос расселенных аварийных домов, запланированных на 2025 год
18 ноября 2025  12:00
В Самаре завершается снос расселенных аварийных домов, запланированных на 2025 год
537
утром 18 ноября местами в Самарской области ожидается туман
18 ноября 2025  09:26
Утром 18 ноября местами в Самарской области ожидается туман
551
Администрация Самары заключила ряд соглашений с общественными организациями
17 ноября 2025  13:02
Администрация Самары заключила ряд соглашений с общественными организациями
471
Весь список