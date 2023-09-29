Сотрудники Росреестра СО провели открытый урок по профориентации для школьников Самары

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Сотрудники Управление Росреестра по Самарской области в рамках Всероссийской акции «Работать в Росреестре» провели открытый урок по профориентации в общеобразовательной самарской школе № 57.

Константин Минин, заместитель начальника отдела правового обеспечения и Валерия Корнилова, заместитель начальника отдела регистрации ипотеки Управления Росреестра по Самарской области рассказали школьникам 10-11 классов о деятельности ведомства, а также о различных специальностях сотрудников, работающих в самарском Управлении.

Урок прошел в интерактивной форме. Спикеры ознакомили учащихся с понятием «недвижимость», рассказали о преимуществах и особенностях работы государственного служащего и дали ребятам несколько практических заданий.

«Цель тематического урока - способствовать профориентации учащихся, и вырастить кадровый резерв, а также донести до ребят, что работать в Росреестре - престижно и перспективно. Здесь можно реализоваться не только в профессиональном плане, но и в личностном», - говорит Константин Минин.

Управление Росреестра способно обеспечить рабочие места по разным специальностям. В ведомстве востребованы и технические, и гуманитарные специальности.

«На сегодняшний день такие уроки очень важны. Они помогают школьникам научиться делать выбор и ориентироваться в различных профессиях. Ведь с проблемой выбора своей будущей специальности сталкивается почти каждый старшеклассник. Профессий очень много - главное не ошибиться!», - говорит директор общеобразовательной школы г.Самара Людмила Ивановна Тюфтяева.

Фото: Управление Росреестра по Самарской области