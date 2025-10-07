Я нашел ошибку
Главные новости:
На месте вызова работают 2 единицы техники и 8 специалистов.
Огнеборцы локализовали природный пожар в Тольятти
Предоставление собственного жилья после освобождения даёт человеку не только крышу над головой, но и уверенность, стабильность, а главное — надежду на достойное будущее.
Сотрудники исправительного центра №3 УФСИН СО помогли осуждённой получить жильё
Она будет предназначена для круглогодичного содержания улично-дорожной сети и общественных пространств. 
Самара приобретет в лизинг 16 единиц спецтехники для уборки города
Задача нацпроекта - не только обеспечить качественное дорожное покрытие, но и сделать дороги более безопасными для пешеходов и автомобилистов.
Жителям губернии предлагают выбрать самые эффективные меры для снижения аварийности на дорогах
Будьте внимательны и осторожны!
С 8 по 14 октября в губернии сохранится чрезвычайная пожарная опасность лесов 5 класс
Легендарное полотно Ильи Репина из собрания Государственного Русского музея за последние 45 лет выезжало лишь дважды.
Почти 6 тысяч человек посетили выставку знаменитой картины Репина «Бурлаки на Волге»
Локомотивные бригады  электропоездов КбшЖД проходят специальное обучение рекуперативному торможению.
С начала года локомотивные бригады депо Безымянка в Самаре вернули в контактную сеть 355 тыс. кВт/ч электроэнергии
По итогам отбора более 300 студентов выйдут в очный этап и поборются за звание лучших в своих номинациях.
Определены финалисты заявочного этапа регионального конкурса «Студент года 2025» 
Сотрудники исправительного центра №3 УФСИН СО помогли осуждённой получить жильё

7 октября 2025 15:11
50
Предоставление собственного жилья после освобождения даёт человеку не только крышу над головой, но и уверенность, стабильность, а главное — надежду на достойное будущее.

В рамках пенитенциарной пробации осуждённых сотрудники участка, функционирующего как исправительный центр №3 УФСИН России по Самарской области завершили юридическое сопровождение одной из осуждённых по вопросу предоставления жилого помещения как лицу из числа детей-сирот, оставшихся без попечения родителей.

Сотрудники учреждения совершили несколько выездов в город Тольятти, где были выполнены все необходимые действия: оформлен пакет документов, заключены договоры с ресурсоснабжающими организациями и поданы документы в паспортный стол города для регистрации.

Предоставление собственного жилья после освобождения даёт человеку не только крышу над головой, но и уверенность, стабильность, а главное — надежду на достойное будущее, сообщает пресс-служба УФСИН СО.

 

Фото предоставлено пресс-службой УФСИН СО

Теги: Тольятти

