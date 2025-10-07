Сотрудники исправительного центра №3 УФСИН СО помогли осуждённой получить жильё

50

В рамках пенитенциарной пробации осуждённых сотрудники участка, функционирующего как исправительный центр №3 УФСИН России по Самарской области завершили юридическое сопровождение одной из осуждённых по вопросу предоставления жилого помещения как лицу из числа детей-сирот, оставшихся без попечения родителей.

Сотрудники учреждения совершили несколько выездов в город Тольятти, где были выполнены все необходимые действия: оформлен пакет документов, заключены договоры с ресурсоснабжающими организациями и поданы документы в паспортный стол города для регистрации.

Предоставление собственного жилья после освобождения даёт человеку не только крышу над головой, но и уверенность, стабильность, а главное — надежду на достойное будущее, сообщает пресс-служба УФСИН СО.

Фото предоставлено пресс-службой УФСИН СО