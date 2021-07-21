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Сотрудники УИС Самарской области вместе со своими детьми приняли участие в экспедиции по реке Сок

21 июля 2021 14:12
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Участники экспедиции на протяжении трех дней сплавлялись на самодельных плотах по реке Сок.

Туристический сплав, посвященный 170-летию Губернии и 60-летию первого полёта в космос, был организован председателем Общественного совета при УФСИН Павлом Покровским и членом совета Алексеем Семиным.

Участниками стали более шестидесяти человек. Это ребята в возрасте от 14 до 18 лет со своими родителями - активисты ежегодной экологической акции «Неси добро». Среди них и сотрудники уголовно-исполнительной системы. Их группу возглавил начальник пожарной части СИ-4 майор внутренней службы Дмитрий Саванеев. 

Цель проекта – патриотическое воспитание молодежи, направленное на познание историко-культурных ценностей.

Мероприятие проводилось восьмой год подряд. Участники экспедиции на протяжении трех дней сплавлялись на самодельных плотах по реке Сок. На специально оборудованных стоянках устраивались конкурсы, викторины, лекции по истории России и Самарской области, праздник Нептуна, организовывались встречи с приглашенными деятелями культуры и искусства.

В свою очередь Дмитрий Саванеев и его коллеги рассказали ребятам о своей службе, и чем она для них привлекательна, пригласили желающих поступить в профильные учебные заведения ФСИН России.

Завершилась экспедиция праздничным концертом и фейерверком.     

Как сказал Павел Покровский, совместные мероприятия сплачивают. Организовав совместный сплав членов ОС, офицеров УИС и их семей мы не только решаем экологические задачи региона, но и на собственном примере показываем нашим ребятишкам, как нужно подходить к делу, отвечая за его результат. Уверен, что итогом наших акций станет появление офицерских династий,  людей, преданных профессии и любимой Родине, которую мы сегодня общими силами сделали ярче и привлекательнее, передает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.

 

Фото:   пресс-служба УФСИН России по Самарской области

 

Теги: дети сотрудники УИС экспедиция на плотах

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