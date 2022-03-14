Сотрудники УФСИН СО встретились с представителями Торгово-промышленной палаты региона

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В мероприятии участвовали начальник отдела трудовой адаптации осужденных УФСИН полковник внутренней службы Светлана Бурлакова и руководитель группы маркетинга майор внутренней службы Анна Василевская.

В ходе переговоров с начальником управления развития и поддержки предпринимательства Ольгой Гришиной они обсудили возможность организации совместных производств на свободных площадях учреждений УИС. Также был намечен план дальнейшего взаимодействия в 2022 году. Перспективным направлением выбрано изготовление металлоконструкции и строительных материалов.

В марте этого года планируется проведение совместного совещания с представителями комитета по жилищному хозяйству и комитета по строительству.

Как подчеркнула полковник внутренней службы Светлана Бурлакова, сотрудничество с Торгово-промышленной палатой Самарской области позволит создать дополнительные рабочие места для осужденных, полнее использовать производственные мощности исправительных учреждений, передает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Самарской области