Я нашел ошибку
Главные новости:
Несмотря на санкции, введенные в отношении России, будет продолжаться и реализация нацпрограммы «Цифровая экономика».
Самарский опыт поддержки IT-сферы распространяется на всю страну
Финал фестиваля «Театральное Приволжье» состоится 27 марта в формате онлайн-трансляции.
Жители региона увидят лучшие спектакли окружного фестиваля «Театральное Приволжье»
Обсудили возможность организации совместных производств на свободных площадях учреждений УИС.
Сотрудники УФСИН СО встретились с представителями Торгово-промышленной палаты региона
В Госдуму внесен законопроект, расширяющий виды деятельности, разрешенные на территории особых экономических зон.
В ОЭЗ «Тольятти» смогут размещаться предприятия по производству и переработке этана, сжиженного газа и жидкой стали
В целях эффективного обеспечения уборки просьба не оставлять личный транспорт на указанных участках дорог!
С каких улиц Самары будут вывозить снег ночью
Федеральные эксперты рассказали о приоритетных направлениях в социальном обслуживании детей-инвалидов и лиц, имеющих нарушения ментального и психического развития.
Новые практики адаптации для детей с ОВЗ обсудили на Совете при Правительстве СО   
С 14 марта.
Изменяется график движения некоторых пригородных поездов на участке Самара – Жигулевское Море - Самара
С 15 марта также отменяются обязательные антиковидные меры на предприятиях и в организациях.
В Москве отменят масочный режим с 15 марта
Наверх
Самара  -7 °C, Тольятти  -5 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 115.2
-1.55
EUR 127.23
-1.72
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
На сцене САТОБ премьера: спектакль «Князь Владимир: самарская страница»
Самарцев научат делать скворечники
14 марта в САТОБ состоится премьера спектакля «Князь Владимир» 
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Сотрудники УФСИН СО встретились с представителями Торгово-промышленной палаты региона

14 марта 2022 17:06
101
Обсудили возможность организации совместных производств на свободных площадях учреждений УИС.

В мероприятии участвовали начальник отдела трудовой адаптации осужденных УФСИН полковник внутренней службы Светлана Бурлакова и руководитель группы маркетинга майор внутренней службы Анна Василевская.

В ходе переговоров с начальником управления развития и поддержки предпринимательства Ольгой Гришиной они обсудили возможность организации совместных производств на свободных площадях учреждений УИС. Также был намечен план дальнейшего взаимодействия в 2022 году. Перспективным направлением выбрано изготовление металлоконструкции и строительных материалов. 

В марте этого года планируется проведение совместного совещания с представителями комитета по жилищному хозяйству и комитета по строительству. 

Как подчеркнула полковник внутренней службы Светлана Бурлакова, сотрудничество с Торгово-промышленной палатой Самарской области позволит создать дополнительные рабочие места для осужденных, полнее использовать производственные мощности исправительных учреждений, передает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.

 

Фото:     пресс-служба УФСИН России по Самарской области

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Стало известно, какие здания изымут для строительства метро
14 марта 2022  13:30
Стало известно, какие здания изымут для строительства метро "Театральная" в Самаре
295
Виктор Кудряшов провел встречу с производителями строительных материалов
14 марта 2022  12:59
Виктор Кудряшов провел встречу с производителями строительных материалов
220
Еще 1 429 жителей Самарской области заболели коронавирусом
12 марта 2022  13:42
Еще 1 429 жителей Самарской области заболели коронавирусом
765
Паблики проекта «Объясняем.рф» начали работу в Самарской области
11 марта 2022  12:53
Паблики проекта «Объясняем.рф» начали работу в Самарской области
760
мастера российских регионов общими усилиями вручную вышивают карту нашей необъятной Родины
11 марта 2022  11:52
Мастера российских регионов общими усилиями вручную вышивают карту нашей необъятной Родины
972
Весь список