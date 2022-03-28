Сотрудники УФСИН СО встретились с Олимпийской чемпионкой Татьяной Навкой

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Мероприятие организовано в рамках проекта Общественной палаты Самарской области «Творцы счастья». Его автор заместитель председателя Общественной палаты региона, председатель Общественного совета при УФСИН России по Самарской области Павел Покровский.

Творческая встреча с трехкратной чемпионкой России, трехкратной чемпионкой Европы, двукратной чемпионкой мира и Олимпийской чемпионкой в танцах на льду прошла во Дворце спорта. Пообщаться со звездой одного из самых зрелищных видов спорта пришли сотрудники УИС с детьми, ребята, занимающиеся фигурным катанием.

Татьяна Навка рассказала о своем жизненном пути, трудностях и их преодолении. Выдающаяся спортсменка по достоинству оценила новый Дворец спорта в областном центре.

В свою очередь Павел Покровский особо подчеркнул, что Татьяна Навка – ориентир для наших подрастающих спортсменов. Поэтому диалог именитой фигуристки очень актуален.

В Самарской области благодаря совместным усилиям Правительства, общественных организаций и губернатора Дмитрия Азарова созданы условия для развития фигурного катания. А открытый диалог со спортсменкой дал мотивационный импульс, необходимый каждому начинающему спортсмену. Это касается и ребят из семей сотрудников УФСИН, передает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Самарской области