Сотрудники УФСИН СО в ходе операции «Розыск» задержали 16 человек, находящихся в федеральном розыске

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Эти лица осуждены за преступления различной степени тяжести. Кроме того, установлено местонахождение двух осужденных, находящихся в межгосударственном розыске республик Казахстан и Узбекистан.



В комплексном федеральном оперативно-профилактическом мероприятии наряду с сотрудниками УФСИН России по Самарской области участвовали полицейские МВД России и государств-участников СНГ. Операция проводилась с целью стабилизации оперативной обстановки, установления местонахождения и задержания максимального количества разыскиваемых лиц.



Всего было задействовано 168 сотрудников пенитенциарной системы региона. Они проверили 129 адресов, вероятного местонахождения разыскиваемых лиц.



Сотрудники, отличившиеся в ходе операции, будут поощрены в соответствии с приказом начальника УФСИН России по Самарской области, сообщает пресс-служба УФСИН СО.

Фото: пресс-служба УФСИН СО