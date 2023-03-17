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Сотрудники УФСИН СО в ходе операции «Розыск» задержали 16 человек, находящихся в федеральном розыске

17 марта 2023 14:49
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Кроме того, установлено местонахождение двух осужденных, находящихся в межгосударственном розыске республик Казахстан и Узбекистан.

Эти лица осуждены за преступления различной степени тяжести. Кроме того, установлено местонахождение двух осужденных, находящихся в межгосударственном розыске республик Казахстан и Узбекистан.

В комплексном федеральном оперативно-профилактическом мероприятии наряду с сотрудниками УФСИН России по Самарской области участвовали полицейские МВД России и государств-участников СНГ. Операция проводилась с целью стабилизации оперативной обстановки, установления местонахождения и задержания максимального количества разыскиваемых лиц.

Всего было задействовано 168 сотрудников пенитенциарной системы региона. Они проверили 129 адресов, вероятного местонахождения разыскиваемых лиц.

Сотрудники, отличившиеся в ходе операции, будут поощрены в соответствии с приказом начальника УФСИН России по Самарской области, сообщает пресс-служба УФСИН СО.

 

Фото:  пресс-служба УФСИН СО

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