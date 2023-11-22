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Сотрудники УФСИН СО приняли участие в экологическом диктанте

22 ноября 2023 16:42
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В настоящее время Экодиктант является одним из крупнейших эколого-просветительских проектов.

Ежегодно при поддержке Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Федерального Собрания Российской Федерации проходит Всероссийский экологический диктант, направленный на обеспечение экологической безопасности нашей страны, повышение уровня экологической культуры и грамотности жителей России, развитие просвещения и волонтерства в данной сфере.

В настоящее время Экодиктант является одним из крупнейших эколого-просветительских проектов. В 2022 году Экодиктант был проведен в 89 субъектах Российской Федерации и 173 зарубежных странах, а количество участников достигло 4,2 миллиона человек. Вместе с интернет порталом работали 3916 офлайн-площадок.

В экодиктанте активное участие приняли сотрудники уголовно-исполнительной системы Самарской области, сообщает пресс-служба УФСИН СО.

 

Фото предоставлено  пресс-службой УФСИН СО

 

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