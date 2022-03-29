Сотрудники УФСИН СО организовали выставку продукции, выпускаемой исправительными учреждениями    

127

Сотрудники УФСИН России по Самарской области организовали выставку продукции, выпускаемой исправительными учреждениями.

Ее целью является демонстрация изделий собственного производства, выпускаемой подведомственными учреждениями уголовно-исполнительной системой региона. Мероприятие проведено совместно со специалистами администрации Кировского района Самары.

На выставке ее организаторы представили швейную продукцию, скворечники, шкатулки, кухонные наборы, шахматы, игрушки. Посетители могли приобрести представленные товары.

Кроме того, организована работа полевой кухни. Желающие угощались горячим чаем и блинами, сообщает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Самарской области