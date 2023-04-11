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Сотрудники УФСИН СО начали подготовку к Параду Победы

11 апреля 2023 17:18
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Для участия в параде отобраны наиболее подготовленные офицеры, отличники служебной и специальной подготовки.

По сложившейся доброй традиции сотрудники УФСИН России по Самарской области примут участие в параде, посвященном победе Советского Союза в Великой Отечественной войне. Торжественный марш состоится на площади Куйбышева в Самаре.

Для участия в параде отобраны наиболее подготовленные офицеры, отличники служебной и специальной подготовки.

Первая тренировка сотрудников уголовно-исполнительной системы по строевой подготовке намечена на ближайший четверг. Она будет проходить на плацу управления по конвоированию.

В дальнейшем репетиции парадного расчета УФСИН пройдут на плацу Самарского юридического института ФСИН России и на военном аэродроме «Кряж», сообщает пресс-служба УФСИН СО.

 

Фото:   пресс-служба УФСИН СО

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