Сотрудники УФСИН СО начали подготовку к Параду Победы

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По сложившейся доброй традиции сотрудники УФСИН России по Самарской области примут участие в параде, посвященном победе Советского Союза в Великой Отечественной войне. Торжественный марш состоится на площади Куйбышева в Самаре.



Для участия в параде отобраны наиболее подготовленные офицеры, отличники служебной и специальной подготовки.



Первая тренировка сотрудников уголовно-исполнительной системы по строевой подготовке намечена на ближайший четверг. Она будет проходить на плацу управления по конвоированию.



В дальнейшем репетиции парадного расчета УФСИН пройдут на плацу Самарского юридического института ФСИН России и на военном аэродроме «Кряж», сообщает пресс-служба УФСИН СО.

Фото: пресс-служба УФСИН СО