Сотрудники УФСИН СО начали подготовку к Параду Победы

По сложившейся доброй традиции сотрудники УФСИН России по Самарской области примут участие в параде, посвященном победе Советского Союза в Великой Отечественной войне. Торжественный марш состоится на площади Куйбышева в Самаре.
Для участия в параде отобраны наиболее подготовленные офицеры, отличники служебной и специальной подготовки.
Первая тренировка сотрудников уголовно-исполнительной системы по строевой подготовке намечена на ближайший четверг. Она будет проходить на плацу управления по конвоированию.
В дальнейшем репетиции парадного расчета УФСИН пройдут на плацу Самарского юридического института ФСИН России и на военном аэродроме «Кряж», сообщает пресс-служба УФСИН СО.
Фото: пресс-служба УФСИН СО