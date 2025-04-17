сотрудники УФСИН России по Самарской области провели уборочные работы в местах захоронения участников Великой Отечественной войны

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В преддверии 80-летия Великой Победы сотрудники УФСИН России по Самарской области провели масштабную акцию по благоустройству мест захоронения участников Великой Отечественной войны.

С большой теплотой и ответственностью личный состав очистил прилегающие территории от мусора и сухой травы, а также привел в порядок памятники, тщательно помыв их фасады.

Такие инициативы не только украшают памятные места, но и напоминают всем о важности единства, патриотизма и бережного отношения к истории. Участники акции надеются, что их усилия вдохновят других граждан присоединиться к этому доброму делу.