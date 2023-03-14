Сотрудники Тольяттинского краеведческого музея побывали с ответным визитом в 31 пожарно-спасательном отряде

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Не так давно сотрудники 31 пожарно-спасательного отряда и члены их семей посетили с экскурсией Тольяттинский краеведческий музей.

На днях с ответным визитом работники Музея побывали в 11 пожарно-спасательной части, где ознакомились с пожарной техникой, условиями службы огнеборцев и посетили комнату воинской и трудовой Славы – место особой гордости сотрудников отряда.

Инспектор отделения организации службы и подготовки Вячеслав Харитонов продемонстрировал гостям пожарные автомобили, снаряжение и боевую одежду пожарных, провел их в диспетчерскую и другие служебные помещения части. Все желающие смогли примерить «боёвки» и представить себя настоящим пожарным.

При посещении комнаты воинской и трудовой Славы 31 пожарно-спасательного отряда работники культуры узнали об истории пожарной охраны Тольятти, в которой отражены судьбы многих поколений пожарных.

Редкие экспонаты дыхательных аппаратов, боевой одежды, моделей пожарных автомобилей, ручного пожарного насоса, приборов радиационной разведки и дозиметрического контроля, а также уникальная литература по пожарному делу вызвали неподдельный интерес со стороны специалистов тольяттинского краеведческого музея.

В завершение экскурсии гости выразили искреннюю благодарность Вячеславу Харитонову за профессиональную, обстоятельную и интересную экскурсию, а также всем сотрудникам Главного управления МЧС России по Самарской области за мужественный и самоотверженный труд на благо людей, сообщает пресс-служба облМЧС.

Фото: ГУ МЧС СО