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Сотрудники Тольяттинского краеведческого музея побывали с ответным визитом в 31 пожарно-спасательном отряде

14 марта 2023 19:32
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Гостям продемонстрировали пожарные автомобили, снаряжение и боевую одежду пожарных, провеил их в диспетчерскую и другие служебные помещения части.

Не так давно сотрудники 31 пожарно-спасательного отряда и члены их семей посетили с экскурсией Тольяттинский краеведческий музей.

На днях с ответным визитом работники Музея побывали в 11 пожарно-спасательной части, где ознакомились с пожарной техникой, условиями службы огнеборцев и посетили комнату воинской и трудовой Славы – место особой гордости сотрудников отряда.

Инспектор отделения организации службы и подготовки Вячеслав Харитонов продемонстрировал гостям пожарные автомобили, снаряжение и боевую одежду пожарных, провел их в диспетчерскую и другие служебные помещения части. Все желающие смогли примерить «боёвки» и представить себя настоящим пожарным.

При посещении комнаты воинской и трудовой Славы 31 пожарно-спасательного отряда работники культуры узнали об истории пожарной охраны Тольятти, в которой отражены судьбы многих поколений пожарных.

Редкие экспонаты дыхательных аппаратов, боевой одежды, моделей пожарных автомобилей, ручного пожарного насоса, приборов радиационной разведки и дозиметрического контроля, а также уникальная литература по пожарному делу вызвали неподдельный интерес со стороны специалистов тольяттинского краеведческого музея.

В завершение экскурсии гости выразили искреннюю благодарность Вячеславу Харитонову за профессиональную, обстоятельную и интересную экскурсию, а также всем сотрудникам Главного управления МЧС России по Самарской области за мужественный и самоотверженный труд на благо людей, сообщает пресс-служба облМЧС.

 

Фото:   ГУ МЧС СО

 

Теги: МЧС Тольятти

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