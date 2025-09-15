Я нашел ошибку
Главные новости:
От дома на ул. Куйбышева в Самаре украли мопед, оборудованный датчиком слежения
Яндекс Учебник поможет самарским педагогам проверить знания по информатике у школьников 5–11-х классов и студентов колледжей
Более двух километров труб переложили специалисты "РКС-Самара" бестраншейным методом
Малый и средний бизнес Самарской области может бесплатно пройти акселератор туристической инфраструктуры.
В Жигулёвске задержали мужчину, подозреваемого в серии грабежей из сетевого магазина
На автодороге Сергиевск-Челно-Вершины-Липовка произошло возгорание автомобиля
Игорь Осинькин о матче против «Крыльев»: «Судьба подбрасывает интересные совпадения»
В ВТБ предупредили о новой схеме аферистов с участием школьных психологов
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка Ирины Ланг
Память основателя Самары князя Григория Засекина почтили в День города
Отмечание Дня города в Самаре завершат фейерверком
Сотрудники Сызранского ЛО МВД России на транспорте совместно с членом общественного совета приняли участие в профилактических акциях

15 сентября 2025 10:26
198
Сотрудники Сызранского ЛО МВД России на транспорте совместно с членом общественного совета приняли участие в профилактических акциях

В рамках акций «Уступи дорогу поездам» и «Безопасное детство», направленных на профилактику травматизма и правонарушений среди несовершеннолетних на объектах железнодорожного транспорта, сотрудники Сызранского линейного отдела МВД России на транспорте провели познавательную экскурсию для учащихся начальных классов школы ГБОУ «Гимназия г. Сызрани».

Мероприятие было организовано совместно с представителями железнодорожных предприятий станции Сызрань-1, а также с участием члена Общественного совета при Сызранском ЛО МВД России на транспорте Сергея Матросова. Цель акции – напомнить школьникам после летних каникул о важности соблюдения правил безопасного поведения на железной дороге.

В ходе экскурсии инспектор по делам несовершеннолетних Сызранского ЛО МВД России на транспорте старший лейтенант полиции Анна Аверьянова разъяснила детям ключевые правила безопасности.

Особый интерес у ребят вызвали показательные выступления, организованные кинологом Сызранского ЛО МВД России на транспорте прапорщиком полиции Сергеем Пастыревым и его служебной собаки. Он продемонстрировал работу четвероногого напарника по обнаружению посторонних и подозрительных предметов в транспортной зоне, а также наглядно показал алгоритм действий в случае такой находки.

Помимо серьезных тем для детей была подготовлена и культурная программа. Они узнали богатую историю вокзала, ровесника Куйбышевской магистрали, познакомились с тематической выставкой книг и красочными изданиями по истории железных дорог. Традиционным и самым веселым моментом экскурсии стал удар в старинный вокзальный колокол. Ярким завершением мероприятия стала встреча со сказочным героем-путешественником Чебурашкой, который вручил всем ребятам памятные подарки – красочные раскраски.

Мероприятие закончилось памятным фотографированием и оставило у школьников массу незабываемых эмоций.

В центре внимания
Опубликованы предварительные данные о явке на выборах в Самарской области
15 сентября 2025  11:07
Опубликованы предварительные данные о явке на выборах в Самарской области
163
В Тольятти из горящей многоэтажки эвакуировали 35 человек
15 сентября 2025  10:59
В Тольятти из горящей многоэтажки эвакуировали 35 человек
141
Отмечание Дня города в Самаре завершат фейерверком
14 сентября 2025  12:10
Отмечание Дня города в Самаре завершат фейерверком
581
В Самаре прошел третий общегородской арт-фестиваль «Живописный город. Традиции и современность»: ФОТО
14 сентября 2025  11:21
В Самаре прошел третий общегородской арт-фестиваль «Живописный город. Традиции и современность»: ФОТО
496
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем города
14 сентября 2025  10:33
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем города
454
