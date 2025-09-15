Сотрудники Сызранского ЛО МВД России на транспорте совместно с членом общественного совета приняли участие в профилактических акциях

198

В рамках акций «Уступи дорогу поездам» и «Безопасное детство», направленных на профилактику травматизма и правонарушений среди несовершеннолетних на объектах железнодорожного транспорта, сотрудники Сызранского линейного отдела МВД России на транспорте провели познавательную экскурсию для учащихся начальных классов школы ГБОУ «Гимназия г. Сызрани».

Мероприятие было организовано совместно с представителями железнодорожных предприятий станции Сызрань-1, а также с участием члена Общественного совета при Сызранском ЛО МВД России на транспорте Сергея Матросова. Цель акции – напомнить школьникам после летних каникул о важности соблюдения правил безопасного поведения на железной дороге.

В ходе экскурсии инспектор по делам несовершеннолетних Сызранского ЛО МВД России на транспорте старший лейтенант полиции Анна Аверьянова разъяснила детям ключевые правила безопасности.

Особый интерес у ребят вызвали показательные выступления, организованные кинологом Сызранского ЛО МВД России на транспорте прапорщиком полиции Сергеем Пастыревым и его служебной собаки. Он продемонстрировал работу четвероногого напарника по обнаружению посторонних и подозрительных предметов в транспортной зоне, а также наглядно показал алгоритм действий в случае такой находки.

Помимо серьезных тем для детей была подготовлена и культурная программа. Они узнали богатую историю вокзала, ровесника Куйбышевской магистрали, познакомились с тематической выставкой книг и красочными изданиями по истории железных дорог. Традиционным и самым веселым моментом экскурсии стал удар в старинный вокзальный колокол. Ярким завершением мероприятия стала встреча со сказочным героем-путешественником Чебурашкой, который вручил всем ребятам памятные подарки – красочные раскраски.

Мероприятие закончилось памятным фотографированием и оставило у школьников массу незабываемых эмоций.