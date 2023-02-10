Сотрудники СУ СКР СО почтили память сотрудников ОВД, погибших при исполнении служебных обязанностей

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С 1999 года в Самарской области 10 февраля вспоминают сотрудников органов внутренних дел и гражданских служащих, погибших в страшном пожаре. 10 февраля 1999 года при пожаре в здании полиции погибло 57 человек. Эта страшная трагедия не может быть забыта и сегодня.

Сегодня траурные мероприятия прошли на Мемориальном комплексе на улице Куйбышева, 42. Этот комплекс дань уважения не только погибшим при исполнении служебных обязанностей, но и воинам – сотрудникам органов внутренних дел Самарской области, не вернувшимся с полей Великой Отечественной войны.

Присутствующие на траурном мероприятии руководители законодательной и исполнительной власти, правоохранительных органов и силовых структур губернии, представители Общественного совета при региональном МВД, ветераны, родные и близкие погибших, возложили цветы и почтили минутой молчания сотрудников, погибших в пожаре, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Фото: пресс-служба СУ СКР СО