Сотрудники следственного управления по Самарской области навестили участника Сталинградской битвы

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Ровно 79 лет назад 2 февраля 1943 года советские солдаты одержали сокрушительную победу над армией фельдмаршала Паулюса в Сталинградской битве. Для фашистско-немецких захватчиков битва под Сталинградом стала тяжелейшим поражением, для советского народа – величайшей победой, вселившей надежду на освобождение.



Сергей Сергеевич Алехин – участник тех событий, ушел на фронт в 15 лет добровольцем, как и старший брат – летчик. В тяжелом 1942 году враг активно наступал, и фронту нужны были солдаты, поэтому возраст бойца выяснять не стали. В скором времени помощь понадобилась под Сталинградом, пришлось воевать в пехоте, где выжить было труднее всего. 19 ноября 1942 года вступили в бой по ликвидации немецкой группировки под командованием Паулюса под Сталинградом. Победа в Сталинградской битве переломила ход войны.



Ветеран так вспоминает те страшные дни: «В 1942 году уже в ноябре месяце были сильные морозы, доходило до -30 градусов. Никогда не забуду, как мерзли руки при стрельбе, будучи совсем молодым, грел их от радиаторов машин. Врагу в такие морозы тоже приходилось тяжело: питание не поступало, обмороженные черные носы, ушей почти нет, а на руках не пальцы, а черные косточки. 19 ноября началось сражение, обрушилась наша артиллерия: «Катюши», минометы, земля дрожала. Это было что-то невообразимое, около трех часов длился обстрел позиций врага, а потом мы пошли в наступление. В наступлении участвовали 3 фронта, это были Сталинградский фронт, Юго-Западный фронт и Донской фронт. Первая линия обороны врага была сметена, вторая линия мощным огнем остановила наше наступление. К нам на помощь была брошена армия Малиновского. Отвага советских солдат и морозы заставили Паулюса со своими войсками сдаться, в плен попало около 300 тысяч немцев. В боях за Сталинград в день гибло до 10 тысяч человек, а в общей сложности погибло почти 1,5 миллиона. После победы под Сталинградом началось освобождение нашей Родины».



В этом году Сергею Сергеевичу исполняется 95 лет, но и в таком уважаемом возрасте он является настоящим примером мужества, полон сил и оптимизма, всегда рад гостям и благодарен за проявленное внимание. Сотрудники следственного управления поблагодарили ветерана за гостеприимство и пожелали ветерану долгих лет жизни.

Фото: СУ СК СО