Сотрудники следственного провели учащимся новокуйбышевской школы экскурсию в «Кабинете истории следствия»

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Сотрудники следственного управлении провели учащимся ГБОУ основной общеобразовательной школы № 18 имени Василия Андреевича Мамистрова города Новокуйбышевска Самарской области экскурсию в «Кабинете истории следствия», который был открыт в следственном управлении в августе 2022 года. Следственное управление по Самарской области с 2012 года курирует кадетские классы юстиции «юный правовед» с в ГБОУ ООШ № 18 имени В.А.Мамистова.

В Кабинете размещено несколько десятков экспонатов, раскрывающих историю следствия со времен создания Указом Петра Первого «майорских канцелярий» до современности: образцы форменного обмундирования, криминалистической техники; воссоздан рабочий кабинет следователя периода Великой Отечественной войны. Документы и фотографии того периода отражают каждодневный труд сотрудников следственных органов в тяжелое для всех страны время.

Ребятам рассказали об истории становления института следствия, познакомили с экспозициями Кабинета. Гости с интересом изучили представленные экспонаты, уделив особое внимание инсталляции рабочего места следователя периода Великой Отечественной войны, а также образцы военного вооружения.