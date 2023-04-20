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Сотрудники самарской полиции провели цикл профилактических мероприятий по дорожной безопасности

20 апреля 2023 12:52
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Сотрудники самарской полиции провели цикл профилактических мероприятий по дорожной безопасности

Госавтоинспекторы региона акцентировали внимание школьников на неукоснительное соблюдение ПДД участникам дорожного движения.

В рамках профилактики дорожно-транспортных происшествий на территории региона сотрудники Госавтоинспекции продолжают активно вести работу по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма. В Тольятти, Нефтегорске и Новокуйбышевске полицейские совместно с отрядами юных инспекторов дорожного движения провели профилактические мероприятия, целью которых является привлечение внимания взрослых к проблеме обеспечения безопасности дорожного движения, в особенности при перевозке несовершеннолетних детей в салоне транспортных средств и соблюдению скоростного режима, поскольку успех профилактики детского дорожного травматизма во многом зависит от сознательности, личной культуры и дисциплинированности взрослых. В ходе мероприятий ЮИДовцы чрезвычайно ответственно отнеслись к данным мероприятиям. Помощники инспекторов ГИБДД вручали приготовленные памятки и призывали водителей позаботиться о безопасности детей-пассажиров. Ребята уверены, что личное обращение детей к взрослым может положительно повлиять на их поведение на дорогах. Водители с вниманием слушали юных помощников Госавтоинспекции и обещали неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения. В свою очередь стражи порядка напомнили водителям о правилах при перевозке детей, уделив особое внимание правильному использованию детских удерживающих устройств, а также напомнили об административной ответственности за нарушения требований перевозки детей, установленных ПДД.

А в Клявлинском, Челно-Вершинском и Приволжском районах госавтоинспекторы в рамках мероприятий «Ребенок - пешеход» посетили учащихся начальных классов, где провели профилактические беседы с детьми. Полицейские разъясняли ребятам основные правила поведения вблизи проезжей части и рассказывали о наиболее часто встречающихся опасных дорожных ситуациях. Кроме того, полицейские акцентировали внимание ребят на обязательном ношении световозвращающих элементов. Им объяснили, что в позднее время и при плохой видимости на дороге, необходимо обязательно носить световозвращатели, которые повышают видимость пешеходов и снижают риск возникновения дорожно-транспортных происшествий. Ребята принимали активное участие в беседе с полицейскими, задавали вопросы, а в завершение мероприятий пообещали не нарушать правила дорожного движения и быть осторожными.

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