Сотрудники самарской полиции получили новый автотранспорт

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В ГУ МВД России по Самарской области состоялась торжественная церемония вручения новых служебных автомобилей сотрудникам территориальных отделов участковых уполномоченных и сотрудников патрульно-постовой службы полиции.

В мероприятии приняли участие начальник ГУ МВД России по Самарской области генерал-лейтенант полиции Александр Винников и его заместитель - генерал-майор внутренней службы Юрий Сафронов.

Новые служебные автомобили «УАЗ» и «Ларгус» получили лучшие участковые уполномоченные полиции и сотрудники ППС из территориальных подразделений органов внутренних дел. Среди них участковый уполномоченный полиции Отдела полиции № 1 Управления МВД России по г. Самаре Олег Романов, занявший первое место в региональном этапе Всероссийского конкурса "Народный участковый-2021". «Отрадно, что наше руководство знает, что нам нужно. Эта машина - то самое, что мне не хватало в службе», – подчеркнул капитан полиции.

Юрий Сафронов отметил: "Безусловно данные автомобили помогут увеличить оперативность реагирования на любые сообщения граждан о происшествиях и преступлениях. Также они помогут обеспечить безопасность и покой жителей Губернии."

По окончании церемонии начальник управления организации охраны общественного порядка и взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления ГУ МВД России по Самарской области Александр Плотников отдал сотрудникам приказ о выдвижении к местам несения службы.