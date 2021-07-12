Сотрудники Самарского зоопарка выбрали имя для второго спасенного детеныша косули

В Питомнике с Сафари парком (поселок Формальный) появился ещё один детеныш косули.
Малыша принесли через неделю после первого косуленка.
Обе девочки остались без мамы.
Сейчас о них заботятся сотрудники питомника.
Первого косуленка назвали Дарёной. Для второго косуленка имя предлагали жители региона. Сотрудникам зоопарка
понравилось красивое и звучное имя - Верба.
Дарена меньше и более пугливая, чем её подружка. Кормят малышек козьим молоком из бутылочек, рассказали в Самарском зоопарке.
Фото: samarazoo.ru