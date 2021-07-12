Сотрудники Самарского зоопарка выбрали имя для второго спасенного детеныша косули

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В Питомнике с Сафари парком (поселок Формальный) появился ещё один детеныш косули.

Малыша принесли через неделю после первого косуленка.

Обе девочки остались без мамы.

Сейчас о них заботятся сотрудники питомника.

Первого косуленка назвали Дарёной. Для второго косуленка имя предлагали жители региона. Сотрудникам зоопарка

понравилось красивое и звучное имя - Верба.

Дарена меньше и более пугливая, чем её подружка. Кормят малышек козьим молоком из бутылочек, рассказали в Самарском зоопарке.

Фото: samarazoo.ru