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Сотрудники Самарского зоопарка выбрали имя для второго спасенного детеныша косули

12 июля 2021 19:13
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Малыша принесли через неделю после первого косуленка.

В Питомнике с Сафари парком (поселок Формальный) появился ещё один детеныш косули.

Малыша принесли через неделю после первого косуленка.

Обе девочки остались без мамы.

Сейчас о них заботятся сотрудники питомника.

Первого косуленка назвали Дарёной. Для второго косуленка имя предлагали жители региона. Сотрудникам зоопарка
понравилось красивое и звучное имя - Верба. 

Дарена меньше и более пугливая, чем её подружка. Кормят малышек козьим молоком из бутылочек, рассказали в Самарском зоопарке.

 

 

 

 

Фото:   samarazoo.ru

Теги: два косуленка зоопарк

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