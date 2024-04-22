147

Сотрудники Самарского Росреестра побывали на военно-патриотической постановке «А зори здесь тихие...», которая была представлена на сцене Самарской государственной филармонии. Программа состояла из ярких номеров отечественной музыки военных лет и современных композиторов, вызывающих чувство патриотизма и национальной гордости.

Музыкальная композиция рассказала о сложном пути и воле нашего народа к Победе в Великой Отечественной войне. В исполнении ансамбля народных инструментов «Волга-фолк-Бэнд» и солиста - лауреата международных конкурсов Вадима Зубкова прозвучали произведения, проникнутые любовью к Родине: музыка из кинофильма «А зори здесь тихие», «Семнадцать мгновений весны», песни о Великой Отечественной войне.

Член молодежного совета самарского Росреестра Татьяна Шурыгина после концерта поделилась своими впечатлениями: «Патриотическая программа «А зори здесь тихие» - замечательная! Духовное развитие всегда является важной стороной жизни. И сегодня именно духовная поддержка так необходима людям», сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Самарской области

Фото предоставлено Управлением Росреестра по Самарской области