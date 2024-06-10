Сотрудники самарского Росреестра отмечены высокими государственными наградами

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Накануне Дня России сотрудники Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области – заместитель руководителя Управления Татьяна Александровна Титова и заместитель руководителя Анатолий Германович Черных награждены высокими государственными наградами.

Указом Президента Российской Федерации за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу каждый из них получил Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, которые вручил в Москве руководитель Росреестра Олег Александрович Скуфинский.

Фото: Управление Росреестра по Самарской области