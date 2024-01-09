Сотрудники самарского Роскадастра сдали вторсырье на благотворительность

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Сотрудники филиала ППК «Роскадастр» по Самарской области приняли участие в экологической акции по сбору пластиковых крышек. Все собранные материалы были переданы в благотворительный экоцентр.

Помимо пластиковых крышек, сотрудниками регионального Роскадастра собрано несколько пакетов бумаги, пульперкартона, а также термобумага. Крышек сдано более пяти килограмм.

В повседневном ритме жизни не всегда вспоминаешь про раздельную сортировку отходов. Подобные акции помогают напомнить о важном экологическом контексте отсортировать отдельно пластик или приобрести для дома отдельный пакет для сбора бумаги. Бережное отношение к ресурсам планеты – привычка, которую можно выработать.

Волонтеры благотворительного экоцентра все собранные средства и вещи передают в различные проекты, занимающиеся помощью малоимущим семьям, либо в крупнейшие приюты для животных.

Помимо благотворительного экоцентра сотрудники регионального Роскадастра отнесли часть крышечек в пункт сбора благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам», которые занимаются покупкой инвалидных колясок и другой реабилитационной техники детям с ОВЗ из приёмных семей, сообщает пресс-служба филиала ППК «Роскадастр» по Самарской области.

Фото предоставлено филиалом ППК «Роскадастр» по Самарской области