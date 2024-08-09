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Сотрудники самарского Роскадастра посетили приют для бездомных животных

9 августа 2024 15:33
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В ходе визита сотрудники филиала помогли волонтерам выгулять несколько некрупных собак.

Специалисты филиала ППК «Роскадастр» по Самарской области посетили центр помощи для бездомных животных, расположенный в селе Лопатино Волжского района.

Специалисты регионального Роскадастра привезли в приют средства от паразитов, корм, лекарства, перевязочный материал, хозяйственный обиход и другие вещи, необходимые для животных.  В ходе визита сотрудники филиала помогли волонтерам выгулять несколько некрупных собак.

«Помощь приютам никогда не бывает лишней, а проблема беспризорных животных, оставшихся без хозяев и живущих на улице – общая. Спасибо нашим неравнодушным сотрудникам, а приюту желаем больше добрых рук и волонтеров», - прокомментировал заместитель директора филиала ППК «Роскадастр» по Самарской области и по совместительству председатель молодежного совета Ярослав Логунов.

Старший по участку Дмитрий провел небольшую экскурсию по территории приюта, где на данный момент находится 300 взрослых собак и 1 щенок. Большинство четвероногих родились на улице. Многие нуждаются не только в питании и уходе, но и в лечении.

Филиал ППК «Роскадастр» по Самарской области   Специалисты филиала ППК «Роскадастр» по Самарской области посетили центр помощи для бездомных животных, расположенный в селе Лопатино Волжского района.

Специалисты регионального Роскадастра привезли в приют средства от паразитов, корм, лекарства, перевязочный материал, хозяйственный обиход и другие вещи, необходимые для животных.  В ходе визита сотрудники филиала помогли волонтерам выгулять несколько некрупных собак.

«Помощь приютам никогда не бывает лишней, а проблема беспризорных животных, оставшихся без хозяев и живущих на улице – общая. Спасибо нашим неравнодушным сотрудникам, а приюту желаем больше добрых рук и волонтеров», - прокомментировал заместитель директора филиала ППК «Роскадастр» по Самарской области и по совместительству председатель молодежного совета Ярослав Логунов.

Старший по участку Дмитрий провел небольшую экскурсию по территории приюта, где на данный момент находится 300 взрослых собак и 1 щенок. Большинство четвероногих родились на улице. Многие нуждаются не только в питании и уходе, но и в лечении.

 

Фото:  Филиал ППК «Роскадастр» по Самарской области   

Теги: Самара

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