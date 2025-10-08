Сотрудники Росгвардии нашли потерявшегося в Кинеле пенсионера 

32

В Кинеле сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии оперативно отреагировали на сообщение о пропаже пожилого мужчины, страдающего потерей памяти. Пенсионер вышел с территории частного дома и направился в сторону леса.

К поискам были немедленно подключены все силы: сотрудники Росгвардии, полиции, волонтеры поискового отряда и неравнодушные местные жители. Совместными усилиями была организована настоящая кампания по спасению.

Поисковые группы осматривали труднодоступные и потенциально опасные места: обширную лесополосу, заброшенные строения и пустыри.

Через некоторое время дежурному Кинельского отдела вневедомственной охраны поступила информация от местных жителей: в районе микрорайона Лебедь был замечен похожий дедушка.

Координаты были незамедлительно переданы патрульным росгвардейцам. Прибыв на указанное место, стражи правопорядка начали прочесывать территорию и через некоторое время обнаружили потерявшегося пенсионера.

В ходе беседы с сотрудниками мужчина подтвердил, что вышел на прогулку, но забыл дорогу домой. Сотрудники Росгвардии помогли пожилому человеку согреться, после чего на служебном автомобиле доставили его по адресу.

В настоящее время пенсионер находится в окружении родственников. Его жизни и здоровью ничего не угрожает. Благополучный исход поисков стал возможен благодаря слаженным действиям всех участников операции, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области.

Фото предоставлено пресс-службой Управления Росгвардии по Самарской области